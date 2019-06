Chlapci můžou chodit do školy v sukních, navrhuje starostka v Mexiku. Rodiče se bouří

Ostrou debatu vyvolal v převážně katolickém Mexiku návrh nové starostky hlavního města, kterým chce podpořit rovnost pohlaví. Děti, které navštěvují školy v metropoli, by podle Claudie Sheinbaumové Pardoové měly mít možnost si nehledě na pohlaví vybrat, zda si vezmou do školy uniformu s kalhotami či se sukní.

"Doba, kdy musely dívky nosit sukně a chlapci kalhoty, je už za námi, myslím, že už je součástí historie," uvedla levicová politička Sheinbaumová Pardoová. "Chlapci mohou nosit sukně, budou-li chtít, a dívky mohou nosit kalhoty, budou-li chtít," dodala.

Kritika starostčiny iniciativy za "genderově neutrální uniformu" na sebe nenechala dlouho čekat. "Nyní je to neutrální uniforma. Co to bude příště? Neutrální toalety? A přespříště chlapci převlečení za dívky na dívčích toaletách? Myslím, že je to vážná chyba," uvedl Leonardo García Camarena z Národní unie rodičů (UNPF), konzervativní organizace, která se označuje za obránce práva rodičů na to, aby měli vliv na vzdělávání svých dětí. Informovala o tom agentura Reuters.

Levicový mexický prezident Andrés Manuel López Obrador se na tiskové konferenci odmítl k návrhu starostky hlavního města vyjádřit, uvedl pouze, že se týká "velmi kontroverzního tématu" a měla by se k němu vyjádřit i veřejnost.

Pravicový politik Vincente Fox Quesada, který byl mexickým prezidentem v letech 2000 až 2006, ale kritikou nešetřil. "Kradou nám svobodu rozhodovat se, oblékat se, vzdělávat své vlastní děti," napsal exprezident na twitteru. "Chovají se jako 'sekta' následující svého nejvyššího 'kněze' Lópeze," dodal s odkazem na současnou hlavu státu.

Zatímco někteří uživatelé sociálních sítí si stěžovali, že starostka mexické metropole se snaží děti naočkovat "genderovou ideologií", jiní její návrh obhajují. Upozorňují například na to, že v zemi, kde si ženy vydobyly volební právo v roce 1953, jsou dívky stále nuceny nosit do školy sukně. Kalhoty smí žačky nosit jen na tělocvik.