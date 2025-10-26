55 let ticha a jedna lež. Záhada zmizení tříleté Cheryl, případ, kde se vrah přiznal

Během okamžiku zmizela tříletá Cheryl Grimmer mezi sprchami na pláži. Beze stopy. Ani po 55 letech nikdo netuší, co se s ní stalo. Přestože se k jejímu únosu a vraždě přiznal tehdy šestnáctiletý teenager, policie mu nevěřila. Obvinila ho až o 46 let později, soud ale výpověď označil za nepřípustnou. Případ tak na rozuzlení čeká dál, stejně jako odměna ve výši milionu dolarů.
Osudný den a pět dekád ticha
Příběh plný falešných stop, zmařených nadějí a zlomených srdcí se táhne generacemi. Pátrání po tříleté Cheryl Grimmerové, která beze stopy zmizela 12. ledna 1970 z apláže Fairy Meadow ve Wollongongu, trvá už dlouhých 55 let. Případ se stal jednou z největších záhad Austrálie, nekonečným hledáním pravdy, která zůstává dodnes skrytá kdesi v australské buši.