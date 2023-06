Chcete letos ušetřit? Tepelné čerpadlo do zimy stihnete, se soláry je to horší

Master Therm

Topná sezona začíná za 3 měsíce a stihnout už letos topit úsporněji znamená nevyčkávat.

S růstem cen energií vyskočila také poptávka po tepelných čerpadlech a fotovoltaikách. Přesto, že v letošním roce už se firmám v obou segmentech daří čekací doby zkracovat, zájemci zdaleka nemají vyhráno.

V případě fotovoltaiky takřka nemají šanci letošní topnou sezónu stihnout. Tepelná čerpadla takovou možnost nabízejí, ani v tomto případě se ale nevyplatí otálet, protože dodací lhůty se počítají v řádech měsíců.

S tepelným čerpadlem start topné sezóny ještě stihnete

Přestože ve srovnání s loňským rokem je situace výrazně pozitivnější, firmy upozorňují, že není nač čekat. "My v tuto chvíli zákazníkům potvrzujeme termín dodání konec září 2023. A to patříme k těm rychlejším výrobcům. Je před námi ale už jenom několik týdnů, během kterých dokážeme zaručit dodání tepelného čerpadla ještě před příchodem nízkých teplot. Kdo bude čekat déle, start topné sezóny pravděpodobně nestihne," říká Jiří Svoboda, jednatel společnosti Master Therm, která je na trhu od roku 1994 a tepelná čerpadla vyvíjí a vyrábí v Jablonci nad Jizerou.

Loňský zájem o tepelná čerpadla byl nejen v České republice obrovský a podle aktuálního vývoje tomu nemá být ani v tomto roce jinak. I díky tomu, že ministerstvo životního prostředí chce od září spustit na čerpadla i fotovoltaiku výhodné státní půjčky. Také v Master Thermu proto rozšířili výrobní kapacity a na severu Čech dnes díky tomu vyrábí dvojnásobek dřívější produkce. Dvě třetiny prodají do západní Evropy, třetinu do tuzemska.

Soláry zůstávají nedostatkovým zbožím

Pořízení solárních panelů zůstává ještě o poznání komplikovanějším cílem. Jejich výroba totiž probíhá nejčastěji v Číně, která na současnou globální poptávku nestačí. Výrobci ještě dnes dohání skluz způsobený přerušováním výroby v závislosti na velmi přísných bezpečnostních opatření ohledně koronaviru. Českým týmům, které se starají o instalace, zase chybí lidé.

Na riziko, že zájemci nemusí letošní topnou sezónu stihnout, proto upozorňoval předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky (CAFT) Aleš Hradecký už na začátku roku v podcastu Podnikatel+: "Pokud někdo letos uvažuje o fotovoltaice, měl by kontaktovat vybraného dodavatele okamžitě a nečekat na to, až bude třeba březen, protože při objednávce v březnu může čekat až do srpna." Kdo se pro pořízení fotovoltaiky rozhodne až nyní v létě, může na instalaci v průběhu sezóny zapomenout.

Už v loňském roce přitom výkon nově instalovaných solárních elektráren v Česku vzrostl o 366 % a především na střechy rodinných domů byly instalovány panely s výkonem téměř 289 megawatt.

Ušetřit na energiích lze desetitisíce

Nedávno avizované vládní půjčky mají pomoci těm domácnostem, které nemohou nebo nechtějí využít běžné bankovní půjčky a dosud proto o pořízení modernější technologie pro výrobu elektřiny nebo tepla neuvažovaly. Zatímco pořízení tepelného čerpadla se totiž pohybuje okolo 200 až 350 tisíc korun a ušetřit díky němu lze až 80 % ceny výroby tepla, panely na větší rodinný dům mohou vyjít i na dvojnásobek.