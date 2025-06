Indie se může pochlubit novým světovým prvenstvím. V konflikty zmítané oblasti Džammú a Kašmír se otevřel nejvyšší železniční jednoobloukový most planety. Chenab Bridge, chcete-li Čanábský most, se tyčí ve výšce 359 metrů a je tak o 29 metrů vyšší než Eiffelova věž.

Most Chenab tyčící se nad stejnojmennou řekou si vysloužil světové prvenství. | Foto: Profimedia.cz

Gigantická ocelovo-betonová stavba měří na délku úctyhodných 1315 metrů a je součástí prvního železničního spojení mezi Kašmírem a zbytkem země. Cesta, která dříve trvala osm až devět hodin, se díky tomu zkrátila na tři hodiny a deset minut.

Projekt vyšel na 160 milionů dolarů (přibližně 3,5 miliardy korun) a výstavba trvala indickým železnicím víc než 20 let, popasovat se totiž musely s drsnými himálajskými podmínkami. Most byl navržen tak, aby odolal extrémním podmínkám - zemětřesení až do síly 8 stupňů Richterovy škály a také intenzivním výbuchům.

Ambiciózní inženýrské dílo, které překlenuje horské údolí v Kašmíru nad řekou Chenab, do provozu slavnostně uvedl tamní premiér Naréndra Módí. Ten značně přispěl k rozšíření silniční a železniční infrastruktury v konflikty zmítaném regionu. Administrativa Módího investovala do modernizace zastaralé indické sítě miliardy, její vizí je transformovat zemi v rozvinutý národ do roku 2047. Mezi tyto ambiciózní projekty patří výstavba tunelů a dálnic v hornaté himálajské oblasti.

Doteď byla doprava do Kašmírského údolí závislá na nespolehlivé silnici, která zůstala v zimě kvůli sněhovým kalamitám a sesuvům půdy často zavřená. Železniční spojení tak může znamenat lepší podmínky pro obchod, turismus a také strategické zásobování armády. Jedná se totiž o sporné území, které si kromě Indie nárokuje také Pákistán a Čína. Lokalita tak patří k nejvíce militarizovaným na světě.

Kromě mostu přes řeku Čanáb zahájil premiér Módí také provoz prvních vlaků Vande Bharat na železniční trati mezi Katrou a Srinagarem. Odhalil zároveň i další inženýrskou perlu - most Anji Khad, který je prvním zavěšeným železničním mostem v Indii. Nad stejnojmennou řekou Anji se tyčí ve výšce 196 metrů, na délku měří 725 metrů a visí na 96 lanech. Anji Khad a Čanáb jsou součástí 272 km dlouhé trati Udhampur-Srinagar-Baramulla, která zahrnuje 36 tunelů a 943 mostů.