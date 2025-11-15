Poslední překážka. Bushbyho může po 27 letech na cestě zastavit Lamanšský průliv

Vyhýbal se drogovým gangům v Dariénském průlivu mezi Kolumbií a Panamou, přešel po zmrzlém ledu Beringův průliv mezi Aljaškou a Sibiří a jako první člověk na světě přeplaval 300 kilometrů přes Kaspické moře mezi Kazachstánem a Ázerbajdžánem, aby se vyhnul vojenským oblastem. Narážel na různé geopolitické překážky - Rusko mu dvakrát zamítlo vízum, zadržela ho čínská policie, zpomalila ho pandemie covidu.
Všechno ale překonal.
Teď, prakticky v cílové rovince, může však jeho 58 tisíc kilometrů dlouhá cesta skončit předčasně. V cestě mu stojí poslední překážka - Lamanšský průliv, který pro něj představuje mimořádnou logistickou výzvu. Na začátku cesty si totiž stanovil dvě pravidla, kterých se navzdory všemu zarputile drží: vrátit se domů, až když cestu dokončí, a nepoužít žádnou mechanizovanou dopravu - tedy ani trajekt, ani vlak v Eurotunelu.
Chůze tunelem pod Lamanšským průlivem je ale zakázána, potřebuje tak získat zvláštní povolení k používání 4,8 metru širokého servisního tunelu vyhrazeného pro údržbářské čety. Jeho podpůrný tým už proto kontaktoval úředníky z Eurotunelu, ale zatím bez úspěchu. Žádnou odpověď nedostali.
"Bylo by to dost smutné, kdyby to nevyšlo," říká Bushby. Vzdát se ale rozhodně neplánuje, počítá tak i s poslední variantou: "Pokud budu muset přeplavat, tak to udělám. Ale bude tam o něco chladněji než v Kaspickém moři," tuší Bushby.
Zatím však má pořád čas povolení získat. Momentálně se totiž nachází v Maďarsku, odkud bude pokračovat do Rakouska, Německa a Francie. V září příštího roku by pak konečně mohl dorazit domů, do anglického města Hull.
Karl Bushby
Karl Bushby je britský dobrodruh, bývalý výsadkář a cestovatel. Proslul svým ambiciózním projektem Expedice Goliáš, tedy pokusem obejít celý svět pěšky od nejjižnější části Jižní Ameriky až zpět do Anglie. Vyrazil v roce 1998 a ani po 27 letech stále není v cíli. Jeho vytrvalost a odhodlání si získaly pozornost médií po celém světě. O jeho putování informoval mimo jiné i National Geographic, který jeho projekt označil za jeden z nejodvážnějších moderních dobrodružných podniků.