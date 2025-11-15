Cestování

Poslední překážka. Bushbyho může po 27 letech na cestě zastavit Lamanšský průliv

Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 6 hodinami
Neuvěřitelná cesta života. Tak by se dal ve zkratce popsat příběh britského dobrodruha Karla Bushbyho, který jde kolem světa už 27 let. Pěšky. Jen s batohem, neuvěřitelným odhodláním a dvěma pravidly, kterých se navzdory všemu drží od samého začátku. Jedno z nich teď ale může jeho téměř tři dekády trvající cestu zastavit. Těsně před cílem.
Karl Bushby už na své 27 let trvající cestě kolem světa zažil prakticky cokoli. Nic z toho ho ale nezastavilo. Teď na něj čeká poslední překážka.
Karl Bushby už na své 27 let trvající cestě kolem světa zažil prakticky cokoli. Nic z toho ho ale nezastavilo. Teď na něj čeká poslední překážka. | Foto: Profimedia.cz

Vyhýbal se drogovým gangům v Dariénském průlivu mezi Kolumbií a Panamou, přešel po zmrzlém ledu Beringův průliv mezi Aljaškou a Sibiří a jako první člověk na světě přeplaval 300 kilometrů přes Kaspické moře mezi Kazachstánem a Ázerbajdžánem, aby se vyhnul vojenským oblastem. Narážel na různé geopolitické překážky - Rusko mu dvakrát zamítlo vízum, zadržela ho čínská policie, zpomalila ho pandemie covidu.

Všechno ale překonal.

Teď, prakticky v cílové rovince, může však jeho 58 tisíc kilometrů dlouhá cesta skončit předčasně. V cestě mu stojí poslední překážka - Lamanšský průliv, který pro něj představuje mimořádnou logistickou výzvu. Na začátku cesty si totiž stanovil dvě pravidla, kterých se navzdory všemu zarputile drží: vrátit se domů, až když cestu dokončí, a nepoužít žádnou mechanizovanou dopravu - tedy ani trajekt, ani vlak v Eurotunelu.

Video: Geography Jim

Chůze tunelem pod Lamanšským průlivem je ale zakázána, potřebuje tak získat zvláštní povolení k používání 4,8 metru širokého servisního tunelu vyhrazeného pro údržbářské čety. Jeho podpůrný tým už proto kontaktoval úředníky z  Eurotunelu, ale zatím bez úspěchu. Žádnou odpověď nedostali.

"Bylo by to dost smutné, kdyby to nevyšlo," říká Bushby. Vzdát se ale rozhodně neplánuje, počítá tak i s poslední variantou: "Pokud budu muset přeplavat, tak to udělám. Ale bude tam o něco chladněji než v Kaspickém moři," tuší Bushby.

Zatím však má pořád čas povolení získat. Momentálně se totiž nachází v Maďarsku, odkud bude pokračovat do Rakouska, Německa a Francie. V září příštího roku by pak konečně mohl dorazit domů, do anglického města Hull.

Karl Bushby

Karl Bushby je britský dobrodruh, bývalý výsadkář a cestovatel. Proslul svým ambiciózním projektem Expedice Goliáš, tedy pokusem obejít celý svět pěšky od nejjižnější části Jižní Ameriky až zpět do Anglie. Vyrazil v roce 1998 a ani po 27 letech stále není v cíli. Jeho vytrvalost a odhodlání si získaly pozornost médií po celém světě. O jeho putování informoval mimo jiné i National Geographic, který jeho projekt označil za jeden z nejodvážnějších moderních dobrodružných podniků.

 
Mohlo by vás zajímat

Jako zaoceánský parník, říká spolumajitelka. Labská bouda je kolos, který obstál

Jako zaoceánský parník, říká spolumajitelka. Labská bouda je kolos, který obstál

"Takový prašan jsme nikde na světě neviděli." Skipas tu však stojí míň než ve Špindlu

"Takový prašan jsme nikde na světě neviděli." Skipas tu však stojí míň než ve Špindlu
38 fotografií

VIDEO: Masivní vlna smetla lidi z útesu jak šachové figurky. Tenerife hlásí tři mrtvé

VIDEO: Masivní vlna smetla lidi z útesu jak šachové figurky. Tenerife hlásí tři mrtvé

Fiasko za 100 miliard dolarů. Proč Forest City skončilo jako nejdražší město duchů

Fiasko za 100 miliard dolarů. Proč Forest City skončilo jako nejdražší město duchů
Cestování Magazín.Aktuálně.cz Obsah chůze Svět cesta dobrodruh lifestyle

Právě se děje

před 17 minutami

Letouny ve tvaru kříže i kouřová show s kadidlem. Lidé i politici se loučili s Dukou

Letouny ve tvaru kříže i kouřová show s kadidlem. Lidé i politici se loučili s Dukou
Prohlédnout si 32 fotografií
Veřejnost se mohla s Dominikem Dukou rozloučit od čtvrtka v kostele Všech svatých na náměstí U Svatého Jiří na Pražském hradě...
... kde byla vystavena rakev s tělem zesnulého kardinála
Aktualizováno před 1 hodinou

Stovky lidí se rozloučily s kardinálem Dukou, nad katedrálou proletěly letouny

Stovky lidí se rozloučily s kardinálem Dukou, nad katedrálou proletěly letouny
Prohlédnout si 32 fotografií
Veřejnost se mohla s Dominikem Dukou rozloučit od čtvrtka v kostele Všech svatých na náměstí U Svatého Jiří na Pražském hradě...
... kde byla vystavena rakev s tělem zesnulého kardinála
před 1 hodinou
Pro Slavii byl moc drahý, teď je hrdinou Slováků. Na MS stále mohou postoupit přímo

Pro Slavii byl moc drahý, teď je hrdinou Slováků. Na MS stále mohou postoupit přímo

Slováci, za které nastoupil sparťan Lukáš Haraslín, získali jistotu baráže. Mohou však postoupit i přímo.
před 2 hodinami
"Národní liga otřesů mozku." Po zákeřném sestřelení české hvězdy to v NHL vře

"Národní liga otřesů mozku." Po zákeřném sestřelení české hvězdy to v NHL vře

V hokejové NHL se řeší ostrý zákrok loktem na Filipa Hronka.
před 2 hodinami
Ukrajinský korupční skandál má nečekaný zvrat. Stopy vedou nejen do Ruska, jde o víc

Ukrajinský korupční skandál má nečekaný zvrat. Stopy vedou nejen do Ruska, jde o víc

Zjištění detektivů ukazují, že šlo nejen o korupci - část prostředků podle vyšetřovatelů směřovala až do Ruska.
před 2 hodinami
„Buď spolu budeme mluvit, nebo na sebe budeme střílet!“ zpražil Fico studenty

„Buď spolu budeme mluvit, nebo na sebe budeme střílet!“ zpražil Fico studenty

Návštěva východoslovenského Popradu nešla slovenskému premiérovi tak, jak si plánoval.
před 3 hodinami
Olympijská kolekce dráždí. Biatlonista Krčmář ironicky rýpl do politika Motoristů

Olympijská kolekce dráždí. Biatlonista Krčmář ironicky rýpl do politika Motoristů

Olympijská kolekce znovu dráždí, na sociální síti X ji tvrdě zkritizoval nastupující ministr sportu Boris Šťastný ze strany Motoristé sobě.
Další zprávy