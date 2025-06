Jako z jiného světa. V alpské vesnici mají věž, která ji má zachránit před vymřením

V malebném alpském městečku Mulegns ve Švýcarsku se nachází unikátní architektonický skvost. Bílá, 30 metrů vysoká věž Tor Alva vypadá, jako by vypadla ze sci-fi světa. Na svědomí ji však má 3D tiskárna.

Nepřehlédnutelný "maják", který stojí na místě bývalé kovářské dílny, se tyčí nad střechami domů v srdci švýcarských Alp. Pozornost poutá nejen svou výškou, ale i svým tajemným až nadpozemským vzhledem. Díky němu si hned, jak byl 20. května představen veřejnosti, okamžitě získal pozornost celého světa.

Představuje totiž světový unikát v oboru digitálního stavebnictví.

S cílem oslavit kulturu a umění a vdechnout vesnici nový život ho vytvořila divadelní nadace Origen ve spolupráci se Švýcarským federálním technologickým institutem v Curychu. Za návrhem stojí architekt Michael Hansmeyer a profesor digitálních stavebních technologií Benjamin Dillneburger.

Věž připomínající vrstvený dort vznikla za pomoci pokročilé technologie 3D tisku, která umožnila vytvořit složité tvary a konstrukce bez tradičních forem nebo lešení. Složená je z 32 filigránových betonových sloupů, které byly roboticky vytištěny za použití speciální betonové směsi navržené profesorem Robertem Flattem. Sloupy se složitou ornamentikou se k sobě elegantně přimykají a vytvářejí harmonický celek. Tisk a kompletace stavby si vyžádaly 900 hodin robotické práce.

Kromě technického triumfu představuje věž také pokus, jak oživit téměř opuštěnou vísku Mulegns a dostat ho do turistických průvodců. Zatímco v roce 1900 čítala populace asi 140 obyvatel, dnes jich tam žije sotva tucet. Věž se proto má stát kulturním centrem a také místem pro veřejnost, od května už tady probíhají komentované prohlídky.

Uvnitř ní se nachází kupolové divadlo s 32 místy k sezení, které nabízí úchvatný panoramatický výhled na okolní alpskou krajinu. První divadelní představení by se tady mělo uskutečnit v červenci. Tor Alva by v Mulegns měla zůstat přibližně pět let, poté ji lze demontovat a znovu postavit jinde.