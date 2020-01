Italská vesnice prodává domy za 25 korun. Bojí se vylidňování a chce nalákat rodiny

Prodej domů za symbolické jedno euro se stal v Itálii v posledních letech způsobem, jak nalákat lidi do chátrajících a opuštěných staveb. Ty se často nacházejí v malebných obcích, které však čelí odlivu obyvatel. Další z vesnic, kde můžete pořídit dům v přepočtu za 25 korun, je Bisaccia. Tentokrát však starosta hledá početné rodiny či skupiny přátel, které by odkoupily hned několik domů najednou.

"Naše situace je specifická. Opuštěná oblast zasahuje nejstarší část vesnice, kde jsou domy natlačené na sebe podél jedné cesty. Některé dokonce sdílejí vchod," řekl starosta Francesco Tartaglia pro server CNN Travel.

Domy by proto rád prodal velkým rodinám či skupinám přátel, kteří se dobře znají a vdechli by nový život hned několika obydlím najednou. Rozpadajících se objektů na prodej je celkem 90. Odliv obyvatel z malých vesniček je trend, který byl v bezmála čtyřtisícové Bisaccii ještě posílený sérií velkých zemětřesení, z nichž poslední obec zasáhlo před 30 roky.

Prázdné domy v malebných italských vesničkách jsou často ve velmi špatném stavu a nízká pořizovací cena je vykoupena nutností rozsáhlé rekonstrukce. V podmínkách některých vesnic, které se již pokusily obdobným způsobem nalákat nové rezidenty, je i minimální částka, kterou je třeba do rekonstrukce investovat, nebo lhůta, během které je nutné dům opravit.

Výjimkou nebyly ani složité machinace s původním majitelem. To by ale neměl být případ Bisaccie, kde je vlastníkem přímo obec. "Je to záruka rychlého a hladkého průběhu prodeje. Nebudeme muset nahánět potomky vlastníků nebo jednat se třetí stranou," ujišťuje starosta potenciální zájemce.

Románské vily i středověký hrad

Starobylá vesnice v oblasti Kampánie se rozkládá na dvou kopcích obklopených lesy. Bisaccia v sobě skrývá jeskyně z doby bronzové, opulentní Princezninu hrobku, muzeum archeologie i trosky románských staveb. Nejstarší domy ze silného zdiva, které za jedno euro hledají nového majitele, se pak nacházejí na úpatí středověkého hradu, který nad vesnicí ční.

Bisaccia se nachází zhruba 150 kilometrů od Neapole i od města Matera, které je na seznamu UNESCO.

Bisaccia následovala obdobné rozhodnutí sicilské obce Bivona, uvádí deník The Independent. Počet obyvatel Bivony klesl během posledních 40 let na polovinu. "Dnes máme pouze 3800 obyvatel. Chceme obnovit největší slávu naší obce z dob renesance, kdy v Bivoně žilo osm tisíc lidí a byla vzkvétajícím feudálním vévodstvím, požehnaným vládou císaře Karla V.," přeje si místní radní pro kulturu Angela Cannizzarová.