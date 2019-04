Holanďan objel za tři roky svět v elektromobilu. Důkaz, že jde používat denně, řekl

Wiebe Wakker vyrazil na cestu upraveným volkswagenem z Amsterdamu v březnu roku 2016. Na cestě strávil 1119 dní a v upraveném modelu Golf, pojmenovaném Modrý bandita, ujel více než 95 tisíc kilometrů přes 33 zemí. Chtěl tak poukázat nejen na udržitelný způsob cestování, ale také odolnost elektromobilů. Podle agentury Reuters je Wakkerova cesta dosud nejdelším zaznamenaným putováním v elektromobilu.

Wakkerova cesta s názvem Plug Me In (Zapoj mě) skončila v neděli v australském Sydney. Během tří let spoléhal především na podporu neznámých lidí v různých státech světa, kteří mu kromě možnost dobití auta nabízeli také jídlo a nocleh.

"Když jsem začal, neměl jsem tušení, kam pojedu. Vůbec mě nenapadlo, že budu na cestě tak dlouho," řekl deníku The Times. Postupně mu však začaly nabízet pomoc stovky lidí, a tak se rozhodl, že si z putování elektromobilem udělá zážitek na celý život a užije si jej na maximum.

"Pomohlo mi zhruba 1800 lidí, kteří se zapsali na mém webu. Díky nim jsem putoval křížem krážem Evropou, Středním východem, Indií, jihovýchodní Asií, až jsem dojel sem," řekl 32letý Holanďan v cíli cesty, u Botanické zahrady nedaleko Sydneyské opery.

Modrého banditu a jeho řidiče do finiše po ikonickém mostě Harbour Bridge doprovodila symbolicky kolona elektromobilů.

Wakker během tří let navštívil například Turecko, Írán, Myanmar, Malajsii nebo Indonésii. "Chtěl jsem lidem ukázat, jaké výhody má udržitelná mobilita, a inspirovat je k tomu, aby také začali řídit elektromobily," citoval jej web Channel NewsAsia.

Holandský dobrodruh se nechal slyšet, že celkově to byla poměrně snadná výprava. Kromě nadšenců, kteří mu slíbili pomoc předem, mu během samotné cesty pomohly další stovky neznámých lidí.

Podle Wakkera by původní volkswagen během cesty spotřeboval 6 785 litrů benzinu. Upravená verze modelu Golf dokáže ujet na jedno nabití až 200 kilometrů. "Pokud někdo může dojet elektromobilem na druhý konec světa, pak by rozhodně měl být použitelný pro každodenní ježdění," dodal Wakker.

