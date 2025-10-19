Cestování

Hlava na hlavě, špína, bída, chaos, krása. Poznejte nejhustěji osídlené město planety

Nikola Bernard Nikola Bernard
před 7 hodinami
Když se ocitnete v tropickém dusnu filipínské Manily, odzbrojí vás nejen vlhkost, ale intenzita života. A to především ve čtvrtích mimo byznysové centrum. Všude se něco děje. Auta troubí, lidé se tlačí v uličkách, vůně jídla se ve slumu mísí s pachy potu a špíny - a nad tím vším se v dálce blyští mrakodrapy. Vítejte v nejhustěji osídleném městě na Zemi.
Předchozí
1 2 3 4 5
Pokračovat

Opravdový úkaz

Samotné město Manila je součástí metropolitní Manily, známé také jako Region hlavního města, ve kterém v roce 2020 žilo 13 484 462 obyvatel. Vysoká hustota obyvatelstva v Manile zatěžuje komunální služby a ovlivňuje kvalitu života. 

Předchozí
1 2 3 4 5
Pokračovat
 
Mohlo by vás zajímat

"Ať je koček milion!" Tak to na Kypru raději nezkoušejte, asi by vás hnali

"Ať je koček milion!" Tak to na Kypru raději nezkoušejte, asi by vás hnali

Pěšky kolem světa. Po 27 letech se Karl Bushby konečně blíží domů

Pěšky kolem světa. Po 27 letech se Karl Bushby konečně blíží domů

Našel mezeru v zákoně. V 16 letech najel tisíce kilometrů v minikaravanu

Našel mezeru v zákoně. V 16 letech najel tisíce kilometrů v minikaravanu

V osmdesáti kolem světa. Dvě „cestovatelské babičky“ dobývají kontinenty

V osmdesáti kolem světa. Dvě „cestovatelské babičky“ dobývají kontinenty
Cestování Magazín.Aktuálně.cz Obsah Manila město lidé obyvatelstvo obyvatelé lifestyle Filipíny bída špína

Právě se děje

Aktualizováno před 9 minutami
Loupež století. Zloději si odnesli z Louvru Napoleonovy šperky nevyčíslitelné hodnoty

Loupež století. Zloději si odnesli z Louvru Napoleonovy šperky nevyčíslitelné hodnoty

Škoda zatím nebyla vyčíslena, podle francouzského ministra vnitra Laurenta Nuňeze je ale hodnota odcizených šperků "nedozírná".
Aktualizováno před 16 minutami
Příměří ohroženo. Izrael útočil v Gaze, prý v odvetě, Hamás ale útok popírá

ŽIVĚ
Příměří ohroženo. Izrael útočil v Gaze, prý v odvetě, Hamás ale útok popírá

Dění kolem příměří v Gaze a propouštění rukojmích sledujeme v online reportáži.
před 30 minutami
Nedělní ráno přineslo nebývalý mráz, na Šumavě naměřili minus deset stupňů

Nedělní ráno přineslo nebývalý mráz, na Šumavě naměřili minus deset stupňů

Nejnižší teplotu naměřili na šumavské Rokytské slati, kde bylo minus deset stupňů Celsia.
Aktualizováno před 35 minutami
Slovácko - Sparta 0:0. Panák zachránil hosty od gólu, vyhlavičkoval míč z brány

ŽIVĚ
Slovácko - Sparta 0:0. Panák zachránil hosty od gólu, vyhlavičkoval míč z brány

Sledujte online přenos z utkání 12. kola fotbalové Chance Ligy mezi Slováckem a Spartou Praha.
před 1 hodinou
Babiš si bere dovolenou, jednání o vládě za ANO povedou Havlíček a Schillerová

Babiš si bere dovolenou, jednání o vládě za ANO povedou Havlíček a Schillerová

Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš si v příštím týdnu bere dovolenou. Oznámil to na svém Facebooku.
před 1 hodinou
Orchestr benátské opery stávkoval, místo do divadla šel hrát na ulici

Orchestr benátské opery stávkoval, místo do divadla šel hrát na ulici

Orchestr benátské operní scény Teatro La Fenice stávkoval proti jmenování mladé dirigentky Beatrice Veneziové hudební ředitelkou.
před 1 hodinou
"Ať je koček milion!" Tak to na Kypru raději nezkoušejte, asi by vás hnali

"Ať je koček milion!" Tak to na Kypru raději nezkoušejte, asi by vás hnali

Každý třetí Čech má podle odhadů psa, na Kypru na jednoho člověka připadá jedna toulavá kočka.
Další zprávy