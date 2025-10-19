Hlava na hlavě, špína, bída, chaos, krása. Poznejte nejhustěji osídlené město planety

Nikola Bernard
před 7 hodinami
Když se ocitnete v tropickém dusnu filipínské Manily, odzbrojí vás nejen vlhkost, ale intenzita života. A to především ve čtvrtích mimo byznysové centrum. Všude se něco děje. Auta troubí, lidé se tlačí v uličkách, vůně jídla se ve slumu mísí s pachy potu a špíny - a nad tím vším se v dálce blyští mrakodrapy. Vítejte v nejhustěji osídleném městě na Zemi.
Opravdový úkaz
Samotné město Manila je součástí metropolitní Manily, známé také jako Region hlavního města, ve kterém v roce 2020 žilo 13 484 462 obyvatel. Vysoká hustota obyvatelstva v Manile zatěžuje komunální služby a ovlivňuje kvalitu života.