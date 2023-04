Hitler tu vyhrál už v roce 1930. Američani ale město ušetřili, dnes těží z památek

Humanitární příměří v Súdánu bylo prodlouženo o tři dny s platností od půlnoci na pondělí. V neděli to oznámily polovojenské Jednotky rychlé podpory (RSF), které už více než dva týdny svádí tvrdé boje s armádními jednotkami. O několik hodin později prodloužení příměří potvrdila i armáda. Británie v neděli oznámila, že v pondělí uskuteční výjimečný evakuační let z přístavního města Port Súdán na břehu Rudého moře. V sobotu přitom Londýn ohlásil konec evakuací. Spojené státy do přístavu poslaly loď námořnictva, aby pomohlo uvázlým Američanům. Kanada v neděli letecké evakuace ukončila, v zemi zbývá podle vlády 230 jejích občanů.

"V reakci na mezinárodní, regionální a lokální žádosti oznamujeme prodloužení humanitárního příměří o 72 hodin od dnešní půlnoci. Cílem je zpřístupnit humanitární koridory a usnadnit pohyb civilistů a obyvatel, umožnit jim uspokojit jejich potřeby a dostat se do bezpečných oblastí," uvedly RSF v prohlášení.

Armáda uvedla, že schválila příměří a že doufá, že ho budou povstalci dodržovat, ačkoliv měli v úmyslu útočit. S dojednáním příměří pomáhaly Spojené státy a Saúdská Arábie. Agentura dodala, že dosud příměří nebylo příliš respektováno a jeho prodloužení se dojednalo jen několik hodin před uplynutím toho předchozího.

V Súdánu proti sobě od poloviny dubna bojuje armáda vedená generálem Abdalem Fattáhem Burhánem a bojovníci RSF, kterým velí dřívější Burhánův spojenec, Muhammad Hamdan Dagalo. Podle súdánského ministerstva zdravotnictví dosud zemřelo nejméně 528 lidí, přes 4500 dalších utrpělo zranění. Aktuálně sice platí příměří, ale zejména v ulicích Chartúmu se tvrdě bojuje.