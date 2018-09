Foto: Velbloud na lehátku, želva na nebi. Tak vidí známé destinace kreslířka

před 7 hodinami

Česká umělkyně Eliška Podzimková je známá svou prací pro New York Film Academy, Jamieho Olivera nebo americkou Vogue. Cestování je nedílnou součástí jejího života, a proto se ve spolupráci s portálem Letuška.cz pustila do zaznamenávání svých oblíbených destinací. Fotky z Lisabonu, Říma nebo Bangkoku doplňují kresby. "Cestování je pro mě jedna z nejzásadnějších věcí v životě. Baví mě poznávat novou kulturu a objevovat přírodu, která nádherou až zaslepuje oči a inspiruje mě k tvoření. Každá země nebo město má něco do sebe. To skvělé očekávání přichází ve chvíli, kdy sednete do letadla a vyrazíte na vlastní kůži vstříc novým objevům,“ popisuje. Prohlédněte si její originální pohlednice.