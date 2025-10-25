Co jste o Mariánských Lázních možná nevěděli? Královská stopa i plynové injekce

nib
před 4 hodinami
Mariánské Lázně, to není jen klid, zeleň a prameny – skrývají v sobě také příběhy evropských králů, umělců i léčebných metod, které jinde v Česku nenajdete. Když se vydáte do tohoto výjimečného města, čekají na vás nejen klasické lázeňské procedury, ale také fascinující místa a zážitky, o kterých mnozí netuší.
Golf s královskou historií
Zelené fairwaye s nádechem britské elegance - to je Royal Golf Club Mariánské Lázně, nejstarší golfové hřiště v Česku, které otevřel sám britský král Edward VII. už v roce 1905.
Golfové hřiště je nejen historicky významné, ale i velmi oblíbené pro svou atmosféru - i návštěvníci, kteří nehrají, si zde užijí procházku nebo piknik.