Bezpečně a bez pokut na Slovensku: Co musí vědět návštěvníci na silnicích i v horách?

Sousední Slovensko s malebnými horami a dalšími přírodními krásami přitahuje rok co rok mnoho návštěvníků z Česka. Na co si dát pozor na silnicích či v národních parcích, aby se nám dovolená neprodražila? Na chráněných územích se může pokuta pohybovat až do výše tisíc eur.

Při návštěvě Tater, Fatry nebo jiných slovenských národních parků je důležité dodržovat přísná pravidla ochrany přírody. Mimo značené turistické trasy se nesmí chodit, a to ani kvůli fotografování nebo "zkrácení cesty". Zakázáno je rozdělávání ohně mimo vyhrazená místa, kempování mimo oficiální tábořiště nebo sběr rostlin a hub v chráněných zónách. Psi musí být na vodítku, v některých lokalitách i s náhubkem. V letním období je třeba respektovat pravidla platná pro ochranu přírody i bezpečnost návštěvníků, což zahrnuje například zákaz vstupu do určitých citlivých lokalit nebo omezení pohybu v době hnízdění chráněných druhů. Správy národních parků doporučují před výletem zkontrolovat aktuální informace a pokyny, aby návštěva byla bezpečná a neohrožovala přírodu. Sankce za porušení mohou být výrazné Pokuty za porušení pravidel v chráněných územích nejsou symbolické - mohou dosahovat až tisíce eur. Inspektoři ochrany přírody a členové horské služby pravidelně kontrolují dodržování režimu v parcích, zejména během hlavní turistické sezony. Slovenské úřady upozorňují, že nezodpovědné chování nejen ohrožuje přírodu, ale může znamenat i ohrožení samotných návštěvníků. Platí proto jednoduché pravidlo: držet se značených tras, řídit se pokyny ochránců přírody a chovat se s respektem ke krajině. Slovensko | Foto: Shutterstock Pokuta za nedopalek z auta, hluk či výkal psa Pokud někdo vyhodí nedopalek cigarety z auta nebo ho odhodí na veřejném prostranství, hrozí mu na Slovensku pokuta, která může dosáhnout až sto padesáti eur, zejména pokud je identifikován podle registrační značky vozidla. Policie či inspektorát životního prostředí v tomto případě vymáhají odpovědnost i bez přímého svědka, často na základě kamerových záznamů okolí. Další místa, kde si návštěvníci často neuvědomují možná rizika pokut, zahrnují pořádek v městské zástavbě - například za neuklizený výkal psa na chodníku nebo na veřejném prostranství následuje pokuta (typicky desítky eur), pokud psovod nedodrží místní vyhlášky. Známou oblastí sankcí jsou rovněž přestupky spojené s hlukem po tiché hodiny, například hlasitá hudba nebo petardy v nočních hodinách, které mohou připravit návštěvníka o padesát a více eur, v závislosti na místních obecních nařízeních. Zelená karta Při cestách po naší vlasti již zelenou kartu nemusíte mít u sebe, protože všechny potřebné informace jsou dostupné v elektronickém registru. Avšak pro mezinárodní cesty, včetně těch na Slovensko, je stále vyžadováno mít u sebe zelenou kartu fyzicky. Elektronická verze může být v některých případech akceptována, ale nemůžete si tím být jisti. Povinná výbava, reflexní oděv a další nařízení Ještě před cestou si pečlivě zkontrolujte, že v autě máte v pořádku povinnou výbavu. Na Slovensku budete potřebovat kromě tradiční lékárničky a výstražného trojúhelníku také reflexní oděv pro každého, kdo vystupuje při mimořádné události z motorového vozidla, a to ve dne i v noci. Slovenské dopravní předpisy oděv neupřesňují, může to být vesta, bunda nebo třeba pláštěnka. Důležité je, že při mimořádné události musí mít reflexní oděv každý, kdo opustí auto. Pokud cestujete s menšími dětmi, pak jsou nezbytnou součástí výbavy autosedačky. I tady zůstávají podmínky stejné jako při cestách po České republice. Není zde také dovoleno umísťovat navigace a kamery na čelní sklo do zorného pole řidiče. Další pravidla jsou stejná jako u nás, a to včetně nulové tolerance alkoholu nebo nutnosti celodenního svícení v obcích i mimo ně.

Vyplatí se znát i pravidla záchranářské uličky. Ta funguje stejně jako u nás - tvoří se tedy vždy mezi levým krajním a přiléhajícím pruhem. Pokud u ubytování budete potřebovat zaparkovat na chodníku, tak je to možné, ale musíte zanechat alespoň 1,5 metru na průchod, pokud dopravní značka neurčí jinak. Dopravní předpisy Dobrou zprávou pro české turisty na Slovensku je, že slovenské předpisy se od těch našich moc neliší. Pár odlišností se ale přece jen najde. Pokud se chystáte cestovat se svým čtyřnohým přítelem, nezapomeňte přibalit i evropský pas pro domácí zvířata, známý jako "petpas". Pro osobní a nákladní vozy do 3,5 tuny platí podobná pravidla jako u nás. Pozor si dejte jen na dálnicích. Pokud dálnice nebo rychlostní silnice prochází zastavěným úsekem, maximální povolená rychlost klesá na 90 km/h. Zpozornět byste měli i tehdy, když cestujete obytňákem nebo jste za auto zapřáhli přívěs. V takových případech jsou limity trochu jiné. Za překročení limitu pak hrozí pokuta ve výši až osm set eur. Poplatky na dálnici. Dálniční známku musí mít i elektromobily Pokud se chystáte k cestování využívat dálniční síť, neměli byste zapomenout na poplatky. Pro vozidla do 3,5 tuny, včetně přípojných vozidel nepřesahujících tento hmotnostní limit, platí v roce 2025 následující ceny elektronických dálničních známek: jednodenní známka stojí 8,10 eura, desetidenní 10,80 eura a třicetidenní známka vyjde na 17,10 eura. Všechny varianty lze pohodlně zakoupit online nebo prostřednictvím mobilní aplikace eZnamka.