před 29 minutami

Jarní prázdniny se kvapem blíží a lyžařská střediska se těší na vrchol sezony. Češi jezdí nejčastěji na tuzemské hory, do zahraničních horských resortů se ale ročně vypraví až třetina lyžařů. Slovensko přitom patří mezi nejlevnější zahraniční destinace pro lyžaře. Vysoké a Nízké Tatry nabízí až 73 kilometrů sjezdovek a dvoutisícové vrcholky. Zkusit lyžovačku na Slovensku doporučily v lednu i The New York Times.