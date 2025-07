Cestování se stomií: Kompletní průvodce pro klidnou dovolenou

Plánujete dovolenou nebo výlet a máte stomii? Nemusíte se ničeho obávat – ani s vývodem se nemusíte vzdávat cestování. Poradíme vám, jak se dobře připravit, co si zabalit a jak zvládnout cestu letadlem, pobyt u moře nebo plavání.

Jak se připravit na cestu se stomií

Kdo je připraven, není překvapen. To platí i pro stomiky na cestách - správná příprava před odjezdem vám dodá klid i jistotu:

✔ Zásoba pomůcek

Zabalte si dostatek stomických pomůcek - dvojnásobek až trojnásobek běžného množství by měl být akorát. Rozdělte je do příručního zavazadla, kufru a část můžete dát i spolucestujícímu. Pokud by se zavazadlo ztratilo, nepřijdete o všechno. Poznamenejte si také adresu místního zastoupení vašeho dodavatele pomůcek - může se hodit, pokud byste přišli o všechny zásoby.

✔ Předstřižené podložky

Před odjezdem si vystřihněte otvory do podložek a poznamenejte si názvy a velikosti pomůcek, které používáte - nebo si vyfoťte štítky z obalů.

✔ Cestovní pojištění

Nezapomeňte na kvalitní cestovní pojištění. Ověřte si, že kryje i specifické potřeby stomiků.

Co si zabalit na dovolenou

Do kufru i příruční tašky si přibalte:

stomické pomůcky a příslušenství (čistící ubrousky, adhezivní spreje, lubrikační deodorant, těsnicí kroužky a pásky),

dezinfekci, vlhčené ubrousky, náhradní oblečení a sáčky na odpadky,

malou taštičku na cesty, ať máte vše, co potřebujete vždy po ruce.

V letadle se stomií: Na co nezapomenout

Cestování letadlem může být pohodlné, pokud se držíte několika tipů:

Před nástupem na palubu vyprázdněte nebo vyměňte sáček.

Ideální je místo u uličky a blízko toalety.

Vyhýbejte se perlivým nápojům a jídlům, která způsobují nadýmání.

Dbejte na dostatečný příjem tekutin, zejména pokud máte ileostomii nebo urostomii.

Pokud se cítíte jistěji, informujte palubní personál - mohou vám pomoci, bude-li třeba.

Plavání se stomií: Bez obav do vody

Vývod není překážkou v koupání - stačí dodržet pár pravidel:

Před plaváním sáček vyprázdněte a zkontrolujte přilnavost. Můžete použít fixační pásky.

Po koupání okolí důkladně osušte.

Vyhněte se mastným opalovacím přípravkům - mohou narušit přilnavost pomůcky.

Při větším pocení je vhodné pomůcku častěji měnit.

Vyberte si pohodlné plavky - doporučují se jednodílné modely, vyšší pas nebo sportovní plážové oblečení.

Plavání se stomií je naprosto bezpečné a běžné - stačí spolehlivá pomůcka a trochu přípravy.

Hygiena a hydratace v horkém podnebí

Při cestování do teplejších oblastí myslete na:

pitný režim - mějte u sebe vždy lahev s vodou - to platí zejména pro ileostomiky,

hygienu - i na čištění zubů používejte raději balenou vodu,

stravu - vyhněte se ledu, syrové zelenině a jídlu z neznámých zdrojů,

rezervu léků - přibalte si i léky proti průjmu, pro případ nouze.

Cestovní průkaz stomika - vaše jistota na cestách

Na stránkách www.coloplast.cz si zdarma stáhněte Cestovní průkaz stomika, který potvrzuje, že používáte zdravotnické pomůcky. Průkaz je dostupný v několika jazycích a velmi se hodí při letištních kontrolách.

Objednat si jej můžete i po telefonu na bezplatné lince péče o klienty 800 100 416.

Cestování se stomií? Bez obav a s radostí!

Stomie vás nemusí omezovat v tom, co milujete. Díky dobré přípravě a plánování, kvalitním pomůckám a užitečným vychytávkám si můžete dopřát cestování naplno - bez zbytečného stresu a bez kompromisů.

