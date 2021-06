Český průmysl je jako Tatra, i přes překážky jede dál

Většina ekonomických analytiků se shoduje, že český průmysl byl i během pandemie tahounem české ekonomiky, a zachránil ji před ještě větším propadem.

"Přestože během dubna a května 2020 ztrácel český průmysl meziročně přibližně 30 procent, dokázal ve zbytku roku manko rapidně dohánět," uvedl pro ČTK analytik Raiffeisenbank Vít Hradil. Český průmysl už výrazně nezabrzdila ani druhá vlna pandemie a v letošním roce se očekává jeho několikaprocentní růst. To je velmi důležité i pro zaměstnanost. Jak uvedl ve své poslední knize Čísla nelžou kanadský vědec českého původu Václav Smil, země s nejnižší nezaměstnaností mají společné právě to, že je v nich silný průmysl.

Jedním z tahounů českého průmyslu během pandemie byl nepochybně i průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group (CSG) vlastněný českým podnikatelem Michalem Strnadem. Jeho nekonsolidované tržby dosáhly 25,7 miliardy Kč a EBITDA 3,2 miliardy Kč. Velký podíl na tom měla kopřivnická automobilka Tatra Trucks, která jako jeden z mála výrobců automobilů v Evropě v roce 2020 ani na den nezastavila výrobu. Operativním přeskládáním výroby dokázala vykrýt i dočasné výpadky některých dodavatelů. Jako rozhodující se ukázalo, že klíčové komponenty, motory, kabiny a podvozky dokáže Tatra Trucks vyrobit přímo ve svém areálu. Celkem v roce 2020 vyrobila 1181 vozů a 1186 jich prodala, čímž dokonce mírně překonala plán. Téměř 60 procent roční produkce mířilo na export, přes 40 procent pak na český a slovenský trh. Vynikající výkony ale podaly i jiné společnosti holdingu CSG: výrobce železničních brzd DAKO-CZ, producent radarů ELDIS nebo dodavatel obrněných vozidel Pandur a TITUS, firma Tatra Defence Vehicle.

Skupina CSG se nebála během pandemie ani investovat. Ve Španělsku koupila se souhlasem španělské vlády muniční továrnu FMG, v České republice společnost ATRAK, která se svým elitním týmem programátorů vyvíjí systémy řízení letového provozu, nebo centrum umělého oplodnění Prague Fertility Center. A perlička na závěr: Společnost Elton hodinářská, člen holdingu CSG, která vyrábí luxusní hodinky značky PRIM, veškerou svou produkci v roce 2020 prodala. Uspokojit další zájemce o ručně vyráběné české hodinky nebylo v silách firmy, protože má omezené kapacity výroby.

Ve výsledku tedy platí, že v situaci, kdy sektor služeb byl v průběhu roku 2020 i v části roku 2021 paralyzován pandemií, právě průmyslový sektor fungoval jako pilíř české ekonomiky, a i přes překážky jel dál. Podobně, jako to to dokáží vozy Tatra z Kopřivnice.

Další růst CSG podpoří dluhopisy

Průmyslově-technologický holding Czechoslovak Group (CSG) věří české i světové ekonomice a jde si na finanční trh pro zdroje, které umožní další investice, a to cestou emise dluhopisů. V rámci veřejné nabídky dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem splatných v roce 2026 emitoval dluhopisy v celkové jmenovité hodnotě 2.000.000.000 Kč (dvě miliardy korun českých), které budou vydány 1. července 2021. Veřejná nabídka byla ukončena dne 18. června 2021, do kdy byla celá emise investory rozebrána. Jedná se o třetí emisi dluhopisů holdingu CSG. Dvě předchozí, každá ve výši 2 miliardy Kč, proběhly v letech 2016 a 2019. Emise byla přeupsána o desítky procent i poté, co se CSG rozhodla využít opci na navýšení objemu emise na 2mld Kč.

Petr Formánek, člen představenstva a investiční ředitel CSG, uvedl: "I v roce 2021 plánujeme investovat do růstu firem, které už ve skupině máme, vyšší stovky milionů Kč. Loni jsme otevřeli nový hangár v Mošnově, což znamená zvýšení kapacity naší servisní společnosti Job Air Technic o více než 40 procent a také možnost opravovat širokotrupá letadla Airbus A330. Letos jsme pak otevřeli novou výrobní halu v pardubickém výrobci radarů Eldis. Společnost Excalibur Army, producent speciální pozemní techniky, otevřel moderní vývojové centrum pro svůj konstruktérský tým. To všechno jsou masivní investice do organického růstu, které budou určitě pokračovat."

Modernizace české armády potřebuje podporu

V souvislosti s krizí veřejných financí je ve hře i omezení rozpočtu na obranu a bezpečnost, které představuje riziko pro zásadní vyzbrojovací projekty Armády ČR, jako je pořízení nových pásových obrněných vozidel.

Pro pokračující modernizaci české armády ale mluví nesporný fakt, že vyzbrojovací projekty, pokud v nich je správně nastavená role českého průmyslu, jsou obrovským benefitem. Představují nejen zvýšení bezpečnosti ČR a příspěvek k jejímu členství v Severoatlantické alianci, která je tak silná, jak jsou silné armády jejích států, ale také významný ekonomický stimul.

Důkazem je projekt dvaceti velitelských a spojovacích kolových obrněných vozidel Pandur II pro Armádu ČR, které byly vyvinuty a vyrobeny v České republice ve společnosti Tatra Defence Vehicle. Zakázka byla plněna v letech 2017 až 2020 a dala práci osmi stovkám lidí. Celkové náklady na ni dosáhly necelých 1,6 miliardy Kč. Ekonomický přínos zakázky dosáhl dle poradenské společnosti EY hodnoty přes 5 mld Kč. Toto číslo lze zároveň vyjádřit ve formě multiplikátoru, který nabývá hodnoty 3,2. To znamená, že 1 Kč vynaložená na zakázku v české ekonomice, vygenerovala 3,2 Kč v navazujících odvětvích. Za dobu plnění této zakázky společnost TDV, dodavatel pandurů, odvedla do státního rozpočtu na daních či odvodech 402 milionů Kč.

Aby vyzbrojovací projekty Armády ČR skutečně představovaly ekonomický stimul, musí splnit podmínku maximálního, pokud možno nadpolovičního podílu českého průmyslu na hodnotě zakázky. Další podmínkou je, že celý projekt neskončí splněním jediné zakázky pro domácího zákazníka, tedy českou armádu, ale pokračuje exportními projekty. V případě kolových obrněnců Pandur II se podařilo získat v roce 2019 zakázku pro indonéskou armádu, později i pro Filipíny a další obchodní případy jsou v jednání.

Exportní projekty a partnerství CSG