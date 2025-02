Češi vyrážejí na jarní prázdniny na hory. Kde je helma povinná a na co si dát pozor?

Obléci si helmu na sjezdovku je pro mnoho lidí v posledních letech samozřejmostí. Stále je ale hodně těch, co to považují za nedůležité. Primárně jde o zdraví, ale hrozí riziko pokut. Bezpečnostní pravidla lyžování jsou v ČR benevolentnější než na Slovensku, Polsku či Alpách.

Při lyžování v České republice není helma povinná, pouze doporučená. Přesto i ti nejlepší jezdci mohou nečekaně narazit na zmrzlou hroudu nebo se srazit s jiným lyžařem, což v čepici často končí úrazem hlavy. O jarních prázdninách bývají navíc české sjezdovky přeplněné, což riziko kolize výrazně zvyšuje. Nošení helmy také představuje skvělý příklad pro děti, které byste na svah bez helmy pravděpodobně stejně nepustili.

Většina sousedních a alpských států má na rozdíl od ČR povinné nošení helmy uzákoněné, zejména pro děti a mladistvé. Na Slovensku ji musejí nosit všichni lyžaři do 15 let, stejně jako v Rakousku, s výjimkou Tyrolska a Vorarlberska. V Polsku je povinnost nošení helmy do 16 let, ve Slovinsku do 15 let. V Itálii platí tato povinnost dokonce do 18 let a vztahuje se i na sáňkování.

Stát Povinnost nošení helmy Postih Česká republika Ne, pouze doporučení - Slovensko Ano, do 15 let Zákaz vstupu na sjezdovku Rakousko Ano, do 15 let (kromě Tyrolska a Vorarlberska) Zákaz vstupu na sjezdovku Itálie Ano, do 18 let (i při sáňkování) Pokuta až 200 EUR Francie Ne, bez předpisů - Švýcarsko Ne, bez předpisů - Německo Ne, pouze na doporučení - Polsko Ano, do 16 let Pokuta až 5 000 PLN Slovinsko Ano, do 15 let

"Kromě pokuty či zákazu vstupu na sjezdovku vám při úrazu hrozí krácení pojistného plnění. Pojišťovny mohou posoudit absenci helmy jako přitěžující okolnost vzniklou zanedbáním základních bezpečnostních opatření. Léčebné výlohy v zahraničí snadno šplhají do vysokých částek, zejména pokud je poúrazového ošetření účastna horská služba. Při zranění hlavy jde o čas a záchranáři vás do nemocnice pravděpodobně transportují helikoptérou. Taková akce v Alpách běžně vyjde na nižší stovky tisíc korun," říká Martin Thienel z Kalkulátor.cz.