Češi hledají na dovolené rovnováhu mezi klidem a zážitky, ukázal průzkum Lidlu

Společnost Lidl v rámci roadshow sportovní značky CRIVIT se rozhodla zjistit, jestli Češi preferují aktivní dovolenou plnou pohybu, nebo raději volí klid a odpočinek.

Letní měsíce - červenec a srpen - jsou zároveň nejvyhledávanější částí roku pro dovolené. Právě v těchto měsících si většina Čechů bere volno z práce a vyráží, ať už k moři, do hor či na chalupu. Ve volném čase lidé nejčastěji touží po odpočinku, načerpání nové energie a příjemných zážitcích. Podle červnového průzkumu agentury STEM/MARK pro společnost Lidl Česká republika si Češi na dovolené nejvíce cení rovnováhy mezi relaxací a aktivním pohybem.

Více než polovina české populace, konkrétně 53 %, volí kombinaci aktivní a pasivní formy odpočinku. Zatímco pasivní dovolenou, tedy relaxaci bez větší fyzické námahy, preferuje čtvrtina lidí (25 %), aktivní dovolenou upřednostňuje 18 % Čechů, kteří rádi tráví čas sportem nebo poznáváním nových míst. Zbývající čtyři procenta pak volí jiné způsoby trávení svého volna, mezi které patří například pobyt doma, na zahradě či u přátel, případně dovolenou vůbec nevyužívají.

Letní roadshow s cílem rozpohybovat Česko

Společnost Lidl se rozhodla motivovat Čechy ke sportu a vyrazila po celé zemi na roadshow se svou sportovní značkou CRIVIT. Roadshow už úspěšně proběhla v Berouně, Praze, Brně i Olomouci - a jede dál! Teď míří do Libereckého kraje, kde se zastaví ve třech městech. Od 29. 7. do 3. 8. bude pop-up v Liberci, následně od 5. do 10. 8. v Doksech a nakonec od 12. do 17. 8. v Turnově.

Program pro celou rodinu a známé tváře

Pop-up nabídne bohatý program pro celou rodinu a denně bude mít otevřeno od 9:00 do 20:00. V Libereckém kraji bude hlavním tématem outdoor - se slevami až 40 % sportovní oblečení. Těšit se návštěvníci můžou i na setkání se známými sportovci, jako je plážová volejbalistka Markéta Sluková, bmx rider Tomáš Tohol a desetibojař Roman Šebrle. "Jsem velmi rád, že jsem se mohl stát ambasadorem projektu, který chce přivést lidi ke sportu, zvednout je od tabletů a motivovat k pohybu. Já jsem sportovec odmala, a proto vím, že sport je dobrou životní cestou," řekl o akci olympionik Roman Šebrle.

Rozhýbat celé Česko

Lidl odstartoval roadshow jako první z obchodních řetězců v Česku. Unikátní tour má za cíl inspirovat veřejnost k aktivnímu životnímu stylu a představit značku CRIVIT jako spolehlivého partnera pro aktivní životní styl. Roadshow je součástí první mezinárodní vícekanálové kampaně značky CRIVIT s názvem "FIND YOUR MOVE", jejímž cílem je motivovat lidi ve více než 30 zemích, kde Lidl působí, k větší fyzické aktivitě a připomenout, že pohyb může být radost i zdroj energie.

Průzkum si nechala zpracovat společnost Lidl Česká republika. Sběr dat proběhl prostřednictvím agentury STEM/MARK v termínu od 11. do 18. června 2025. Dotazování se zúčastnilo 1 009 respondentů z řad české populace ve věku 15 až 75 let.