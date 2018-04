před 4 hodinami

Mladší sestra vévodkyně z Cambridge Pippa Middletonová čeká své první dítě. Informoval o tom britský list The Sun, podle něhož má být porod v říjnu. Čtyřiatřicetiletá Pippa se proslavila, když na svatbě své sestry Kate a prince Williama, který je po svém otci Charlesi druhým následníkem britského trůnu, šla za družičku. Pippa se loni v květnu provdala za finančníka Jamese Matthewse a on byl také první, kdo se radostnou novinu dozvěděl. Jako druhé se Pippa svěřila Kate. Vévodkyně z Cambridge v současné chvíli čeká své třetí dítě, které by mělo přijít na svět v nadcházejících dnech.

autor: ČTK | před 4 hodinami