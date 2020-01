Předávání Oscarů se jako loni obejde bez moderátora. Show má být neuvěřitelně zábavná

Letošní galavečer u příležitosti předávání cen americké filmové akademie Oscar nebude mít, stejně jako loni, hlavního moderátora. Oznámila to televize ABC, která přenos organizuje. V roce 2019 se předávání obešlo bez moderátora poprvé po třiceti letech. Televizní sledovanost se tehdy po čtyřletém poklesu zvýšila.

Předávání Oscarů se uskuteční 9. února. Organizátoři oznámili, že hodlají zopakovat aranžmá, které se loni ujalo. Show prý bude "neuvěřitelně" zábavná. Nominace na Oscary budou oznámeny v pondělí.

V posledních letech bylo hledání moderátora poměrně obtížné. V roce 2019 se americký komik Kevin Hart vzdal role moderátora oscarového večera pouhé dva dny poté, co veřejnosti s nadšením oznámil, že ji přijal. Učinil tak poté, co se na veřejnosti objevily jeho téměř deset let staré příspěvky z Twitteru, ve kterých se necitlivě vyjadřoval na adresu lidí s menšinovou sexuální orientací.

Ostatní moderátoři naráželi na kritiku, že jejich humor je příliš surový či naopak moc krotký nebo že jejich vtipy jsou příliš politické.

