Na covid-19 zemřel japonský návrhář Kenzó Takada, zakladatel slavné značky Kenzo

Na následky nemoci covid-19 zemřel v neděli v nemocnici Neuilly-sur-Seine u Paříže ve věku 81 let japonský módní návrhář Kenzó Takada, zakladatel značky Kenzo. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na Takadova mluvčího.

"Kenzó Takada zemřel v neděli 4. října 2020 v americké nemocnici v Neuilly-sur-Seine na následky covidu-19," uvedl návrhářův mluvčí v prohlášení.

Takada byl prvním japonským návrhářem, který se usídlil v Paříži. Zde si od roku 1964 vybudoval kariéru a proslavil své křestní jméno. Značku Kenzo založil v roce 1970.

Rodák z prefektury Hjógo na největším japonském ostrově Honšú (27. února 1939) se o módu zajímal od dětství, i když se to jeho rodičům moc nelíbilo. "Jsem ze sedmi dětí, rodiče nikdy nechtěli, abych se věnoval módě. Dokonce mi to zakazovali, takže jsem přes den pracoval a v noci si dodělával módní kurzy. Jako jeden z mála mužů jsem vystudoval tokijskou módní školu, která je hlavně pro ženy," vzpomínal návrhář, který se v polovině 60. let přestěhoval do centra světové módy, Paříže.

Kenzo fused a painterly animal spirit with fluid cuts, and the result was spectacular

Svět zaujal už svou první přehlídkou v roce 1970, skutečné slávy dosáhl koncem 70. let. Návrhář, který nacházel inspiraci ve starých filmech, obrazech, ale i časopisech, proslul mimo jiné odvážnými modely, které vycházely z tradičního japonského kimona. Během 80. let přidal k dámské i pánskou módu a později také populární parfémy, v roce 1993 ale svou značku prodal koncernu LVHM, pod který spadá i Louis Vuitton nebo Christian Dior.

Aktivní kariéru návrháře a designéra ukončil Takada na přelomu století, ze světa módy ale nikdy úplně neodešel. Jezdil po celém světě, mimo jiné radil mladým návrhářům, které povzbuzoval k tomu, aby se snažili udržet vlastí identitu a styl. Několikrát pobýval také v Praze, například v roce 2003 přijel do českého hlavního města na přehlídku The Prague Fashion Days.