Magazín

VIDEO: Celá Evropa v Číně. Huawei si postavil i Karlův most a Český Krumlov

Šárka Nádeníčková Šárka Nádeníčková
před 41 minutami
V čínském městě Tung-kuan stojí kus Evropy. A ne jen tak ledajaký — projít se tady můžete po Karlově mostě, podívat se na českokrumlovský zámek, projet se „švýcarským“ vlakem a poobědvat třeba v Benátkách. Má to ale háček. Musíte být zaměstnanci technologického gigantu Huawei, který takový kampus pro své lidi postavil.
Areál, který pro svých 25 tisíc výzkumníků a vývojářů společnost Huawei postavila, vyšel zhruba na 1,5 miliardy dolarů.
Areál, který pro svých 25 tisíc výzkumníků a vývojářů společnost Huawei postavila, vyšel zhruba na 1,5 miliardy dolarů. | Foto: CNHowey/Wikimedia Commons

Na jižním břehu jezera Songšan stojí od roku 2018 kampus Ox Horn, mimořádné sídlo pro 25 tisíc výzkumníků a vývojářů technologické společnosti Huawei. Rozkládá se přibližně na ploše 300 akrů, tedy přes 1,2 milionu metrů čtverečních a stál zhruba 1,5 miliardy dolarů. Celý kampus navržený japonským architektonickým studiem Nikken Sekkei se skládá z 12 tematických vesnic, které kopírují slavná města a památky.

"Náš návrh projektu měl za cíl vytvořit městskou krajinu bohatou na různé typy prostorů a různé uspořádání, které by umožnilo jednotlivým lidem, kteří zde pracují, věnovat se svým činnostem, aniž by se cítili pohlceni obrovským podnikem," vysvětluje Takashi Okamoto z Nikken Sekkei.

Česká stopa: Karlův most i Český Krumlov

Každá z vesnic je věnovaná jednomu slavnému evropskému městu nebo regionu. Nechybí mezi nimi Bruggy, Burgundsko, Oxford, Verona nebo Bologna. Komplex má dokonce i českou stopu, najdete tady Český Krumlov nebo 430 metrů dlouhou repliku Karlova mostu.

Stavby se nesnaží být jen věrnou kopií, ale také se přirozeně začleňují do krajiny a zachycují atmosféru evropských měst. Vzhledem k rozsáhlosti kampusu se tudy vine i 7,8 kilometru dlouhá železniční síť, po které jezdí elektrické vlaky inspirované švýcarskou železnicí Jungfrau.

Nahlédnout do kampusu můžete prostřednictvím prohlídkového videa společnosti Huawei. | Video: Huawei

Napodobeniny evropských měst nejsou v Číně ničím výjimečným. Najdete tady čtvrti inspirované Paříží, Vídní nebo Londýnem. Huawei ale svůj projekt posunul na novou úroveň, nejde totiž o turistickou atrakci, ale o pracovní a výzkumné prostředí, které má pomáhat zaměstnancům relaxovat od pracovního tlaku, stimulovat jejich tvořivost a podtrhnout globálnost firmy.

"Musíme otevřít svou mysl, osvobodit své myšlenky a odvážně přilákat ty nejlepší lidi z celého světa," dodal závěrem zakladatel společnosti Huawei Ren Zhengfei.

Mohlo by vás také zajímat
VIDEO: Čína v roce 2025 startuje revoluci s humanoidními roboty. Toto jsou záběry z jejich továren (24. 4. 2025)

Čína v roce 2025 startuje revoluci s humanoidními roboty. Toto jsou záběry z jejich továren | Video: Reuters
 
Mohlo by vás zajímat

Ryan Gosling jako pilot stíhačky. Svět Star Wars se rozrůstá, budou nové filmy

Ryan Gosling jako pilot stíhačky. Svět Star Wars se rozrůstá, budou nové filmy

Vyjde románová trilogie o životě pěvkyně Emy Destinnové. Každý díl doprovodí koncert

Vyjde románová trilogie o životě pěvkyně Emy Destinnové. Každý díl doprovodí koncert

Za odvolanou ředitelku Violy Cibulkovou se postavila herecká asociace

Za odvolanou ředitelku Violy Cibulkovou se postavila herecká asociace

V případě nabídky bych vzal post ministra kultury, říká hudebník Oto Klempíř

V případě nabídky bych vzal post ministra kultury, říká hudebník Oto Klempíř
Magazín.Aktuálně.cz Obsah lifestyle Huawei Čína replika Česko Karlův most Český Krumlov památky Evropa

Právě se děje

před 2 minutami
V polském zájmu není vydat obviněného z poškození Nord Streamu, řekl Tusk

V polském zájmu není vydat obviněného z poškození Nord Streamu, řekl Tusk

Není v polském zájmu vydat do Německa Ukrajince obviněného z vyhození plynovodu Nord Stream 2 do povětří, prohlásil polský premiér Donald Tusk.
před 7 minutami

Do babyboxu v České Lípě někdo odložil novorozeného chlapce

Do babyboxu v nemocnici v České Lípě někdo v úterý odložil novorozeného chlapce. Dostal jméno Robin. Oznámil to zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. Letos je to dvanácté dítě odložené do jedné z…
Přečíst zprávu
před 9 minutami

Průměrná sazba hypoték v říjnu klesla a je nejníže od dubna 2022

Průměrná sazba hypoték na počátku října klesla a je nejníže od dubna 2022. Činila 4,91 procenta, ve srovnání se zářím se snížila o 0,08 procentního bodu. Tahounem poklesu jsou pětileté fixace,…
Přečíst zprávu
před 10 minutami
Mučili mě, líčí aktivistka Greta Thunbergová svůj pobyt v izraelské věznici

Mučili mě, líčí aktivistka Greta Thunbergová svůj pobyt v izraelské věznici

Izraelské ministerstvo zahraničí už dříve opakovaně popřelo, že by Izrael se zadrženými špatně zacházel.
Aktualizováno před 14 minutami
I přes zuřivý odpor postupujeme, chvástá se Putin. Údery v ruském týlu bagatelizuje

ŽIVĚ
I přes zuřivý odpor postupujeme, chvástá se Putin. Údery v ruském týlu bagatelizuje

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 19 minutami
Kvitovou nařkla z rusofobie, chtěla selfie s Putinem. Kuzněcovová míří do Síně slávy

Kvitovou nařkla z rusofobie, chtěla selfie s Putinem. Kuzněcovová míří do Síně slávy

Roger Federer, Juan Martín del Potro a Ruska Světlana Kuzněcovová. Tři jména, která jsou v nejužší nominaci na uvedení do tenisové Síně slávy.
před 32 minutami
Jak je to s těmi tanky? Snímek z Putinovy návštěvy prozradil možnou vojenskou slabinu
1:34

Jak je to s těmi tanky? Snímek z Putinovy návštěvy prozradil možnou vojenskou slabinu

Vojenští pozorovatelé se stále přou o to, jak mohutně v Rusku staví moderní válečné stroje pro agresi na Ukrajině či případný útok na NATO.
Další zprávy