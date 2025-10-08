VIDEO: Celá Evropa v Číně. Huawei si postavil i Karlův most a Český Krumlov

Na jižním břehu jezera Songšan stojí od roku 2018 kampus Ox Horn, mimořádné sídlo pro 25 tisíc výzkumníků a vývojářů technologické společnosti Huawei. Rozkládá se přibližně na ploše 300 akrů, tedy přes 1,2 milionu metrů čtverečních a stál zhruba 1,5 miliardy dolarů. Celý kampus navržený japonským architektonickým studiem Nikken Sekkei se skládá z 12 tematických vesnic, které kopírují slavná města a památky.
"Náš návrh projektu měl za cíl vytvořit městskou krajinu bohatou na různé typy prostorů a různé uspořádání, které by umožnilo jednotlivým lidem, kteří zde pracují, věnovat se svým činnostem, aniž by se cítili pohlceni obrovským podnikem," vysvětluje Takashi Okamoto z Nikken Sekkei.
Česká stopa: Karlův most i Český Krumlov
Každá z vesnic je věnovaná jednomu slavnému evropskému městu nebo regionu. Nechybí mezi nimi Bruggy, Burgundsko, Oxford, Verona nebo Bologna. Komplex má dokonce i českou stopu, najdete tady Český Krumlov nebo 430 metrů dlouhou repliku Karlova mostu.
Stavby se nesnaží být jen věrnou kopií, ale také se přirozeně začleňují do krajiny a zachycují atmosféru evropských měst. Vzhledem k rozsáhlosti kampusu se tudy vine i 7,8 kilometru dlouhá železniční síť, po které jezdí elektrické vlaky inspirované švýcarskou železnicí Jungfrau.
Napodobeniny evropských měst nejsou v Číně ničím výjimečným. Najdete tady čtvrti inspirované Paříží, Vídní nebo Londýnem. Huawei ale svůj projekt posunul na novou úroveň, nejde totiž o turistickou atrakci, ale o pracovní a výzkumné prostředí, které má pomáhat zaměstnancům relaxovat od pracovního tlaku, stimulovat jejich tvořivost a podtrhnout globálnost firmy.
"Musíme otevřít svou mysl, osvobodit své myšlenky a odvážně přilákat ty nejlepší lidi z celého světa," dodal závěrem zakladatel společnosti Huawei Ren Zhengfei.