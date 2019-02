Čech postavil malý Hobitín, teď v něm natáčí film inspirovaný světem Tolkiena

Dva spolužáci se dali dohromady díky společnému nadšení pro fantazijní svět Středozemě britského spisovatele J. R. R. Tolkiena. Před sedmi lety postavil jeden z nich v Orlických horách český Hobitín, který ročně navštíví stovky turistů z celého světa. Nyní zde poslední rok natáčí film Stíny Kraje, jenž má diváky vrátit zpět do Středozemě a života malých hobitů.

Svatoslav Hofman v Orlických horách vyrůstal a okolní krajina mu prý vždycky připomínala fiktivní kontinent z knih Pán prstenů či Hobit od jeho oblíbeného spisovatele. "Vždycky jsem měl rád knihy Tolkiena a jejich filmové adaptace. Něco hmatatelného z tohoto fikčního světa jsem chtěl přenést i do svého rodiště," začíná Sváťa své vyprávění.

Hobiti jsou Tolkienovy bytosti typické svým malým vzrůstem a zálibou v pohodlí. V knihách obývají kus Středozemě nazvaný Kraj, jehož nejznámější vesnicí je Hobitín. Oživit ji v České republice se tehdejší maturant rozhodl v létě roku 2012, kdy v Šedivinách nedaleko Deštné v Orlických horách postavil první noru. Jedním z impulzů pro něj tehdy byla mimo jiné i blížící se premiéra filmu Hobit, která přinášela atmosféru známých příběhů.

Když o rok později nastoupil do prvního ročníku Vyšší odborné školy publicistiky, seznámil se zde s Jaroslavem Kejzlarem. Oba studovali audiovizuální a digitální média, Sváťa se zaměřil na kameru, Jára na redaktorkou práci.

A kromě školy si spolu často povídali o tolkienovských filmech a možnosti natáčení ve vznikajícím českém Hobitíně. V té době stavěl Sváťa druhý domek, ve kterém o rok později natočili první amatérský, fanouškovský počin.

V následujících letech tu vyrostly další tři nory. "Rozmístění domků jsem přizpůsobil plánovanému natáčení. Potřebovali jsme, aby se vešly do jednoho záběru. Stále jsme neměli konkrétní představu o tom, co chceme natáčet. Jen jsme věděli, že to bude určitě o hobitech," pokračuje ve vyprávění Sváťa.

Dnes jsou v umělé vesničce k viděné tři malé, uzavřené domky postavené na vyvýšeném kopečku a dva v životní velikosti, do kterých se dá vejít. Nechybí typický kulatý tvar nor, barevné dveře či přilehlé zahrádky plné květin, jak je zná divák filmů Pán prstenů či Hobit.

Okna z roštu od postele, lustr z kola od vozu

Materiál na domky sháněl student kamery na různých místech. Většinou šlo o odložené věci, které by jinak skončily na skládce. "Spoustu věcí jsem objevil u nás na půdě. Zrestauroval jsem nepotřebné dveře, lustr je vyrobený z kola od starého žebřinového vozu. Okna u jednoho domku jsou zase z roštu postele, kterou jsem našel u kontejneru. Samozřejmě jsem něco musel i koupit, ale většina materiálů jsou zrecyklované věci," vyjmenovává Sváťa.

Všechny nory postavil sám, občas mu prý někdo pomohl s natíráním. Velkou pomocnicí je mu i jeho matka, která se stará o údržbu vesničky, když její syn není doma.

O místě se díky stránce na Facebooku postupně dozvěděly i různé turistické portály, díky čemuž se sem každým rokem vydává čím dál více lidí.

"Nevím přesné číslo návštěvníků, ale do dnešního dne to bude asi kolem tří tisíc. Letos v létě u nás bylo i 40 lidí denně," tvrdí Sváťa. "Navštívili nás i turisté ze zahraničí, například z Polska a Německa, ale i z Norska nebo Indonésie," dodává.

Prohlídku si zájemci musí domluvit dopředu, třeba přes Facebook. Vstupné je dobrovolné. Do budoucna kvůli narůstajícímu počtu turistů budou muset návštěvy regulovat, Hobitín totiž stojí na soukromém pozemku, kde žije Sváťova rodina, a časté návštěvy ničí půdu a okolní přírodu.

Zpátky do hobití vesničky

Loni v létě začali kamarádi natáčet plánovaný film, který nazvali Stíny Kraje. Fanouškovský snímek bude mít přibližně 20 minut. "Nechtěli jsme točit jen svět z Pána prstenů, chtěli jsme do filmu dostat něco svého, autorského," říká režisér filmu a autor scénáře Jaroslav Kejzlar.

"Časově je děj zařazený mezi Hobita a Pána prstenů. Částečně vycházíme z nedokončených příběhů nebo situací v Silmarillionu (další Tolkienova kniha, mající charakter kroniky nejstaršího období Středozemě, pozn. red.). Použili jsme některé střípky a stvořili jsme vlastní příběh s fiktivními postavami," vysvětluje Jaroslav a dodává, že divák nesmí očekávat postavy, které zná z Pána prstenů či Hobita. "Ani vesnice ve filmu není Hobitín, ale neurčitá vesnička na hranicích Kraje," dodává Sváťa jako kameraman a výtvarník kulis.

Stíny Kraje jsou především příběh zachycující hobití povahy. Film má částečně ukázat i povahu lidí žijících v pohraničí, kde český Hobitín stojí. "Hobiti a Sudeťané mají podle nás hodně společného, například to, že touží po dobrodružství, ale zároveň se tak trochu bojí toho, co je venku a mimo hranici," vysvětluje Jaroslav, který pochází z pohraničního Broumova.

Film děláme z lásky ke knihám, nechceme na něm vydělat

Aby mohli pokračovat v natáčení, potřebují sehnat dostatek peněžních prostředků, s čímž má pomoci kampaň na Hithitu.

Film by rádi dotočili letos v létě, a pokud půjde vše podle plánu, premiéra se uskuteční za rok na jaře. Ne vždy šlo totiž všechno hladce. Loni jim několik natáčecích dnů propršelo, čímž přišli o desetitisíce korun.

"Bohužel to nefunguje tak, že když se nic nenatočí, natočí se to jindy. Museli jsme zaplatit půjčenou techniku, už byli zaplacení lidé, doprava, jídlo, a to vše přišlo vniveč," vysvětluje Jára.

Snímek nevzniká jen v kulisách českého Hobitína, ale také v okolní lesích a v Šedivinách, což je osada v Orlických horách, a s natáčením pomáhají i místní. "Místní se pro natáčení nadchli, baví je, že se tam něco děje. Jsou schopní nám půjčit svůj pozemek a klíče od bytu nebo vypojit ohradníky, i když riskují, že jim utečou ovce. Všichni jsou hrozně milí," pochvaluje si Jára spolupráci.

Film musí být vedený jako fanouškovský, protože na celý Tolkienův svět se vážou autorská práva. V praxi to znamená, že autoři filmu na něm nebudou žádným způsobem vydělávat. Navíc snímek nesmí znevažovat původní dílo. "Film neděláme pod něčí značkou. Chceme, aby si ho lidi užili a aby bylo jasné, že ho dělali nadšenci. Nechceme tím nikoho naštvat ani na něm vydělat peníze, to je pro nás fanouškovství," dodává Jára.

