Čech bez rukou zaujal i v Americe. Petr si sám dokáže i nasekat dříví

Zdroj foto: Associated Press

Zdroj foto: Associated Press

Tím, že nemá ruce, se nenechá Petr Schneider omezovat. Dokáže si uvařit, rád rybaří a sám si rád zajde i do lesa na dříví: "Vidím, slyším, mohu chodit, to stačí," popisuje muž, který ohromil i americkou tiskovou agenturu.

Muž z Golčova Jeníkova přišel o ruce jako dítě. V dospělosti si klidně i naseká dříví | Video: Associated Press

38letý muž z Golčova Jeníkova na YouTube kanále zveřejnil nejdříve video, jak rybaří, poté jak si dokáže poradit se dřevem. Jeho záznamy zaujaly i americkou tiskovou agenturu Associated Press.

O ruce přišel Petr Schneider jako malý kluk, když si s vrstevníky hrál u nezajištěné trafostanice na babu. Petr se schoval na střeše stanice, když padal, chytil se elektrických drátů, popálené ruce už lékaři nedokázali zachránit.

Po letech je Petr naprosto samostatný, dokáže si sám uvařit, upéct, sportuje a věnuje se všemu, co ho naplňuje. "Dělat to všechno bez rukou už mi dnes připadá naprosto přirozené. Vidím, slyším, mám nohy, mohu chodit a to mi stačí. Nemám proč být smutný," řekl před lety televizi Markíza.