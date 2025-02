Byl první, kdo skočil do limuzíny ke Kennedymu. Agent Hill zemřel, bylo mu 93

Dlouhé roky si vyčítal, že nedokázal zachránit amerického prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho. Ve věku 93 let zemřel agent tajné služby Clint Hill, který 22. listopadu 1963 naskočil na prezidentskou limuzínu, když se Kennedy stal v Dallasu obětí atentátu.

Počínání Hilla během atentátu zachytili fotografové i amatérské video natočené náhodným svědkem Abrahamem Zapruderem. Film, který trvá 26 sekund, je považován za jednu z klíčových kronik atentátu spáchaného Lee Oswaldem. Zachytil Hilla jako jediného agenta tajné služby, který spěchal k vozidlu se smrtelně zraněným Kennedym, v němž seděla i jeho manželka Jacqueline.

"Hillovo hrdinství 22. listopadu 1963 během atentátu na prezidenta Johna F. Kennedyho z něj udělalo celosvětový symbol odvahy a uctívanou ikonu americké tajné služby," citovala BBC prohlášení tajné služby k jeho úmrtí.

Výčitky svědomí

Hill, který zemřel minulý pátek, to dlouho viděl jinak. Za hrdinu se nepovažoval. Bral to tak, že nedokázal prezidentský pár ochránit. "Mám kvůli tomu velké výčitky svědomí," vzpomínal. "Kdybych se otočil jiným směrem, tak bych to zvládl. Je to moje chyba."

Trauma, které prožil během atentátu, ho přimělo k tomu, že v roce 1975, ve svých 43 letech, odešel z agentury předčasně do důchodu. Hill se později stal autorem bestsellerů, ale pocitu viny za Kennedyho vraždu se nezbavil.