Bydlení

Z paneláku do sadu. Jak si rodina postavila ráj mezi jabloněmi, i když šetřila

Z paneláku do sadu. Jak si rodina postavila ráj mezi jabloněmi, i když šetřila
Na okraji města a zároveň nedaleko Lednického parku roste mezi švestkami a starými jabloněmi malý svět, který vypadá trochu jako z pohádky.
Touha po změně zavedla pár až k zanedbanému ovocnému sadu, kterému hrozilo rozparcelování.
Dnes tu stojí dům, který si navrhli sami a zcela promyšleně, aby sami sobě takzvaně nezavařili. "Nešetřili jsme jen na obýváku a kuchyni," přiznává Petra. "Tam jsme nejvíc spolu. Díky letní kuchyni jsme venku, i když prší," dodává.
Snímek z přestavby. Zobrazit 40 fotografií
Foto: Petra Holubová / Bydlíme v sadu
Nikola Bernard Nikola Bernard
před 2 hodinami
Na okraji města a zároveň nedaleko Lednického parku roste mezi švestkami a starými jabloněmi malý svět, který vypadá trochu jako z pohádky. Petra Holubová společně s manželem vyměnila panelák za ovocný sad a vytvořila domov, kde se pracuje rukama, tvoří srdcem a žije v objetí s přírodou. A i když hleděli na rozpočet, místu vlastně nic nechybí.

"Jsem Péťa, kreativní duše s hrnkem kávy v jedné ruce a lopatkou nebo foťákem v druhé," představuje se Petra Holubová s úsměvem. Její život se točí kolem rodiny, projektů, práce na levandulové farmě ve Starovičkách a především kolem místa, kterému říká domov - venkovského domu s modrými okny uprostřed ovocného sadu.

Příběh Petry a její rodiny začal v městském bytě, kde s manželem Františkem dospěli a užili si bezstarostná léta. "Dokud jsme neměli děti, bylo to fajn," vzpomíná. "Ale pak jsme začali snít o prostoru, kde si kluci budou hrát, kde budeme grilovat a kde se budu šťastně hrabat v hlíně," vypráví.

Související

Zoufalé hledání nahradilo štěstí. Milovnice květin si na kopečku postavila dům snů

domeček na kopci, dům, rekonstrukce, zahrada, příběh
37 fotografií

A tak je touha po změně zavedla až k zanedbanému ovocnému sadu, kterému hrozilo rozparcelování.

Dnes tu stojí dům, který si navrhli sami a zcela promyšleně, aby sami sobě takzvaně nezavařili. "Nešetřili jsme jen na obýváku a kuchyni," přiznává Petra. "Tam jsme nejvíc spolu. Díky letní kuchyni jsme venku, i když prší," dodává.

Letní kuchyně má v rodinném příběhu Holubových zvláštní místo - vznikla ještě před tou vnitřní. "Vařili jsme v ní celé léto, protože ta v domě dorazila až v říjnu. A bylo to boží," směje se Petra. Inspiraci tehdy hledala v časopisech, na Pinterestu a bleších trzích. A když manžel zpočátku nechápal a nesdílel její nadšení, rozhodla se kuchyni financovat z ušetřených peněz z mateřské.

Rodina, zvířecí kamarádi a zahrada s vynálezem

V sadě dnes žije početná a správná parta -  Petra, František, synové Dominik a Štěpán, babička Jana, sedmnáctiletá čivava Kimy, několik slepic, želvy, ježčí rodinka, a nespočet ptáků a hmyzích obyvatel. "Je to tady takový malý zvířecí ráj," říká. Když se procházíte mezi skoro padesátkou stromů, z nichž mnohé pamatují časy dávno minulé, nelze si nevšimnout, jak hluboký vztah k místu Petra má.

"Snažím se zachovat zahradu tak, jak ji kdysi založila původní majitelka. Prý zásobovala ovocem celé okolí. Doufám, že kdyby ji dnes viděla, měla by radost," usmívá se. Podle ní je zahrada je místem, kde se "ruce potí a myšlenky odpočívají". "Když vidím, jak kluci ochutnají ovoce přímo ze stromu, vím, že to má smysl," dodává. A její nejoblíbenější rostliny? Hortenzie, třapatky a divizny.

Díky lásce k zahradě dokonce rozjela i byznys - vytvořila keramickou kompostovací věž, která se už objevila i v televizi. A spoustu dalších nápadů ve stylu "udělej si sám" sdílí na svém instagramovém profilu. Právě tam se kolem ní vytvořila inspirativní komunita lidí, kteří obdivují její přístup k životu.

Druhý život a dojetí

Interiér domu Holubových je směsí romantiky, vintage stylu a českého venkova. A staré věci díky Petře dostávají nový život. "Většinu nábytku jsem vyrobila nebo sehnala z druhé ruky. Kombinace dřeva, kovu a cihel je pro mě nadčasová," říká.

Její nejoblíbenější místo? Ložnice. "Postel i knihovnu jsme vyrobili sami, natírala jsem je křídovými barvami a místo fotek zvolila výraznou tapetu. Pracuju většinou z domu, a tak je pro mě důležité mít výhled - a ten mám na ptačí budku na staré jabloni," popisuje. "Nejvíc mě těší, když mi někdo napíše, že jsem ho inspirovala - třeba jen tím, že jsem mu ukázala radost z maličkostí. Často u zpráv i pláču, štěstím a dojetím," svěřuje se.

Směsice, cesta a duše

Každodenní život v sadu je podle Petry směsice "hektického rána, voňavého poledne a unaveného, ale krásného večera". Práce není málo - ale je to práce, která dává smysl. A když už má hotovou práci na počítači, utíká na zahradu nebo tvoří nejrůznější projekty. Třeba houpačku v sadu - symbol klidu.

A rada pro ty, kteří o podobné změně sní? "První krok? To je jen ten moment, kdy řeknete strachu, ať si dá pauzu," tvrdí a věří, že překážky nejsou problém - jsou součástí cesty. "Cesta je cíl. A ten náš vede sadem plným stromů, radosti a lásky k přírodě," dodává.

"Čím je náš domov speciální?" přemýšlí Petra na závěr. "Asi duší. Je to místo, které jsme vytvořili po kouskách. Není dokonalé, ale je naše. Plné vzpomínek, smíchu a ticha pod stromy," uzavírá milovnice přírody.

Prohlédnout si 40 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Velká proměna Palmovky. Už žádný zanedbaný kout, ale ambiciózní bydlení

Velká proměna Palmovky. Už žádný zanedbaný kout, ale ambiciózní bydlení
7 fotografií

Žádný polorozpadlý nábytek a prach. V Olomouci vzniká studentské bydlení budoucnosti

Žádný polorozpadlý nábytek a prach. V Olomouci vzniká studentské bydlení budoucnosti
13 fotografií

Toužili po tichu a přírodě. Staré venkovské stavení proměnili v útulný a krásný domov

Toužili po tichu a přírodě. Staré venkovské stavení proměnili v útulný a krásný domov
15 fotografií

Jak si vybrat barvu do interiéru. A proč je letos trendy natřít úplně všechno

Jak si vybrat barvu do interiéru. A proč je letos trendy natřít úplně všechno
Přehled
Bydlení & reality lifestyle Magazín.Aktuálně.cz Obsah Obrazem bydlení sad příroda zahrada rekonstrukce rodina příběh

Právě se děje

Aktualizováno před 1 minutou
Nosková si může dál snít svůj mexický sen. Porazila loňskou soupeřku z finále

Nosková si může dál snít svůj mexický sen. Porazila loňskou soupeřku z finále

Tenistka Linda Nosková vykročila v Monterrey úspěšně za obhajobou titulu. Šestá nasazená Češka zdolala v 1. kole Novozélanďanku Lulu Sunovou 7:6, 7:6.
před 32 minutami
"Poškozuje to naši značku." Suzuki v Německu brání neoficiálnímu dovozu Jimny

"Poškozuje to naši značku." Suzuki v Německu brání neoficiálnímu dovozu Jimny

Německé zastoupení Suzuki vytáhlo do boje proti neoficiálnímu dovozu kultovního off-roadu Jimny.
Aktualizováno před 37 minutami

V Mnichově chystají nevídaný autosalon. Bude zdarma, novou Škodu ale uvidíte jinde

V Mnichově chystají nevídaný autosalon. Bude zdarma, novou Škodu ale uvidíte jinde
Prohlédnout si 25 fotografií
Audi ukáže veřejnosti poprvé novou generaci oblíbeného kompaktního SUV Q3, které dostane benzinové a naftové motory i plug-in hybridní verzi s dojezdem přes 100 km. Nechybí čtyřkolka, všechny Q3 už ale mají pouze samočinnou převodovku. Připravuje se také premiéru konceptu, pod nímž bude poprvé podepsaný nový šéfdesignér značky Massimo Frascella.
Největší novinkou mnichovského autosalonu bude domácí BMW iX3, první zástupce elektrické řady Neue Klasse se zcela novou technikou i designem. Kromě toho také auto přiveze nový koncept interiéru zvaný Panoramic Vision s úzkou obrazovkou táhnoucí se přes celou šířku palubní desky. Mini pak chystá premiéru hned dvou sportovních konceptů JCW.
Aktualizováno před 46 minutami
Tragická nehoda. Při srážce kamionu s autobusem v Afghánistánu zemřelo 76 lidí

Tragická nehoda. Při srážce kamionu s autobusem v Afghánistánu zemřelo 76 lidí

Autobus přepravoval Afghánce, kteří se vrátili z Íránu, a směřoval do Kábulu, řekl AFP regionální činitel.
před 58 minutami

Signal Festival poprvé rozzáří věž Staroměstské radnice, vrací se i na sv. Ludmilu

Signal Festival poprvé rozzáří věž Staroměstské radnice, vrací se i na sv. Ludmilu
Prohlédnout si 17 fotografií
před 58 minutami

Nemocnice se už snad poučily. Farmakolog popsal, jak "chybovaly" při podávání léků

Nemocnice se už snad poučily. Farmakolog popsal, jak "chybovaly" při podávání léků
31:01
před 2 hodinami
Vědci objevili za použití teleskopu Jamese Webba další měsíc planety Uran

Vědci objevili za použití teleskopu Jamese Webba další měsíc planety Uran

Jde v pořadí o devětadvacátý identifikovaný měsíc této planety, zřejmě ale není poslední.
Další zprávy