Souboj rozumu s citem. Majitele trápil rozpočet, nakonec vyhrál samet

Majitelé bytu, který se nachází ve vinohradském činžovním domě, tak trochu bojovali sami se sebou. V rámci rekonstrukce potřebovali dodržet rozpočet, ale zároveň toužili po designu, díky kterému by v bytě žili s radostí. Rozhodovali se, zda se držet nadčasovosti, nebo dát na své pocity a zahalit se do sametu a zlata.

Jak plně využít dispozice trojtraktu, bylo úkolem pro architektky Barboru Hrubeš Báčovou a Moniku Štruplovou. "Rozum velí hlídat striktně budget, cit chce o dost víc než prostě funkční byt. Rozum ctí nadčasovost, cit by se nejradši zahalil do sametu a zlata," popisují nejen váhání majitelů architektky.

Aby došlo k maximální spokojenosti, architektky jim v jejich rozhodnutí musely pomoci. Několika zásahy významně zlepšily funkční i vizuální stránku bytu s výměrou 52 metrů čtverečních. V konceptu a zvoleném stylu proměny sehrály roli zachované dobové prvky jako okna, dveře či oblé napojení stěn a stropů. Nejvýraznější vychytávkou proměny je průsvitná konstrukce, která slouží jako stěna mezi chodbou a ložnicí. Díky ní je prostor opticky větší a prosvětlený.

Tvůrkyně harmonické rekonstrukce touží po co nejlepším umístění v soutěži Interiér roku, kde se již desátým rokem se svými realizacemi utkávají o ceny v několika kategoriích čeští i slovenští architekti a interiéroví designéři. Jména výherců odhalí již 29. dubna. Ceny budou předány v pražském Centru současného umění DOX.

Barevná paleta zdobí byt i samotný dům

Aby se majitelům v jejich domově žilo co nejlépe, byly obývací zóny prohozeny. Obývací pokoj s kuchyňským koutem byl přesunut do slunné jižní části, přičemž místnost orientovaná na sever do dvora byla podle architektek jako stvořená pro klidnou ložnici se šatnou a pracovní nikou. Sedací souprava v obýváku slouží pro odpočinek i jako součást jídelního prostoru.

Byt je laděn do tónů starorůžové, smaragdově zelené a zlatavé barvy. Tato barevná paleta se objevuje i na samotném činžovním domě, ve kterém se zrekonstruovaný objekt nachází, a jeho veřejném interiéru. Architektky se tak držely daného barevného schématu, které si oblíbilo mnoho architektů i designérů.

Výrazné vroubkové světlo a výhoda vysokých stropů

Velmi příjemné barvy nechybí ani u nábytku, projevily se v detailech i na stěnách. Tyto tóny krásně působí nejen na kuchyňských skříňkách a sedačce, ale také na zvolených kachličkách. Ty dodávají šmrnc celé realizaci. Výrazná zelená šikovně "rozbila" vizuál úzké chodby s bílým úložným nábytkem.

Nápadným a opakovaným prvkem je i vroubkované sklo, které se nachází v obývací stěně i v již zmíněném konstrukčním prvku mezi ložnicí a chodbou, který šikovně rozdělil a zároveň propojil obě místnosti. Tmavá chodba tak díky nápaditosti architektek získala dostatek světla.

Kvalitní dřevěná podlaha nemovitost pozvedla na ještě vyšší úroveň a podtrhla charakter celého domu. Interiér dle Hrubeš Báčové a Štruplové odvážně propojuje pás zeleného obkladu a čalounění. Zvolené materiály i oblé a zlatavé prvky prostor změkčují.

Vysoké stropy krášlí výrazná svítidla, která jsou moderní, a přesto souzní s charakterem bytu v činžovním domě. Oproti výrazným světlům byl zvolen spíše nenápadný a na míru vytvořený nábytek v bílé barvě. Projasnění, propojení a optickému zvětšení prostoru napomáhají velkorysá a funkčně nasvícená zrcadla.