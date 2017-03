Legendy z kanceláře. Židle Herman Miller ovlivnily svět designu. K vidění budou na veletrhu

před 7 minutami

Již pošesté proběhne na výstavišti PVA EXPO Letňany veletrh interiérového designu Design Shaker, a to od čtvrtka 23. března do neděle 26. března. Jako doprovodný program připravili organizátoři výstavu o značce Herman Miller, která patří k legendám světového designu, a o návrhářích, kteří pro ni během předchozích 100 let pracovali. K vidění budou nejslavnější produkty, které jsou dnes vystaveny ve světových muzeích, i novinky, které teprve přicházejí do výroby.

Historie značky se začala psát již v roce 1905 v michiganském Zeelandu, tehdy ještě pod názvem Star Furniture Company. Své současné jméno získala až o 18 let později, když zaměstnaný úředník D. J. De Pree přesvědčil svého tchána, Hermana Millera, aby ve společnosti koupil většinový podíl. Po něm také firmu pojmenoval.

Zlom přišel v roce 1945, kdy firma najala George Nelsona jako vůbec prvního ředitele pro design. Tuto funkci zastával bezmála 30 let. "Design vnímal jako reakci na společenské změny," vysvětluje Radek Váňa, kurátor veletrhu.

"Během desítek let spolupracoval s návrháři, kteří svět okolo designu a design samotný vnímali podobně." Spolupracoval tak s lidmi, jako byli Charles a Ray Eamesovi, Alexander Girard, Isamu Noguchi, Bill Stumpf a Don Chadwick. Také v současné době značku Herman Miller doplňují jen ti nejlepší světoví návrháři, jako je Yves Béhar, Studio 7.5, Sam Hecht a Kim Colin z Industrial Facility.

Na začátku byl Action Office

"Na Design Shakeru 2017 představíme nejen vliv kreativního ředitele George Nelsona, ale hlavně nejslavnější produkty," říká Jan Bastař ze společnosti cre8, která výstavu připravila.

První revoluci v kancelářském designu a zrod nového odvětví přinesla v 60. letech řada Action Office. Jde o první modulární systém panelů a připojitelných komponent na světě.

V 70. letech pak přišla na řadu židle Ergon, první ergonomická kancelářská židle založená na výzkumu od návrháře Billa Stumpfa. Ten 10 let sledoval způsob, jakým lidé při práci skutečně sedí, a vše také konzultoval s ortopedy a kardiovaskulárními specialisty. Dnes firma vyrábí tuto židli již ve třetí generaci.

Slavná Aeron Chair

Rozhodující okamžik v historii kancelářského sezení pak znamenalo představení kancelářské židle Aeron v roce 1994. Odporovala prakticky všem konvencím ohledně kancelářských židlí - nebyla polstrovaná, neobsahovala žádnou pěnu a byla založena na inovativních materiálech, které podpíraly lidské tělo zcela novým způsobem.

"Lidské tělo nemá žádné rovné linie, nýbrž je biomorfní. Navrhli jsme židli tak, aby byla především biomorfní neboli křivočará jako metafora lidského těla ve smyslu vizuálním i hmatovém. Na židli Aeron žádnou rovnou linii nenajdete," popisuje návrhář Bill Stumpf.

Jednou z nejočekávanějších novinek představených na veletrhu tak bude Aeron Chair Remastered - nová, upravená verze této slavné kancelářské židle.

Sayl a Mirra

"Kromě těch nejslavnějších židlí budou na veletrhu představeny i ty novější, jako je Sayl Chair od Yvese Behára či Mirra od Studia 7.5," doplňuje Jan Bastař. Společnost se totiž mění, a tak je třeba novým podmínkám přizpůsobit i kancelářské židle.

Návrháři Studia 7.5 proto navrhli vysoce výkonnou židli Mirra, která je ideální pro lidi pracující v neustálém pohybu. Během 10 let se této židle prodalo přes 1,5 milionu kusů. Poté si návrháři řekli, že je čas původní návrh vyhodnotit a v případě potřeby přepracovat.

Yvese Béhara zase požádali o navržení cenově dostupné židle, která by v sobě pojila vše, čím je firma Herman Miller známá - krásný design, prvotřídní ergonomii, elegantní zpracování a respekt k životnímu prostředí.

autor: Dana Jakešová