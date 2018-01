Nejhezčí dům na světě stojí v Polsku. Jeho autor rozhodne o vítězích České ceny za architekturu

před 3 hodinami

Česká komora architektů vyhlásila 3. ročník České ceny za architekturu. Architekti do ní mohou svá díla přihlašovat do 31. března 2018. O výsledcích bude rozhodovat mezinárodní odborná porota, která do konce května 2018 vybere do užšího výběru zhruba 50 nominovaných děl. Z nich porota následně vybere pět až deset prací, kterým bude uděleno čestné označení Finalista ČCA. Z nich pak porota zvolí držitele hlavní ceny. Vítězem loňského ročníku se stal Archeopark Pavlov.

Soutěžní přehlídka je otevřena architektonickým realizacím postaveným na území České republiky za posledních pět let. Již tradičně kredit České ceny za architekturu podporuje prestižní sedmičlenná mezinárodní porota, ale také odborná akademie. Členem mezinárodní odborné poroty pro rok 2018 je uznávaný rakouský architekt Carlo Baumschlager, působící v architektonické kanceláři Baumschlager Hutter Partners, která má za sebou celou řadu mimořádných projektů s prestižními oceněními. Dalším porotcem je architekt Zsolt Gunther, který patří mezi nejvýznamnější maďarské architekty s četnými stavbami nejen ve své vlasti, ale například i ve Skandinávii. Sousední Slovensko bude reprezentovat architektka Andrea Klimko, jejíž působení dávno přesáhlo hranice země, je ředitelkou architektonické kanceláře Andrea Klimko Architects, sídlící v Londýně, Vídni a Bratislavě. Pestré složení poroty obohacuje také polský architekt Robert Konieczny. Za svoji práci sbírá již od začátku praxe mimořádný počet nejrůznějších ocenění, desetkrát byly jeho projekty nominovány na Mies van der Rohe Award - Cenu Evropské unie za současnou architekturu. Oblast krajinářské architektury, ale nejen té, v porotě zastupuje Yael Moria-Klainová z Izraele, která je mezinárodně uznávaná jako krajinářská architektka a urbanistka, ale také jako výjimečná kurátorka. Českou republiku v porotě reprezentuje v Německu působící Ivan Reimann. Se svojí architektonickou kanceláří se úspěšně účastní řady architektonických soutěží a rovněž působí v akademické sféře. Německo zastupuje architekt Roger Riewe, jehož uznávaná architektonická kancelář má pobočku kromě rodné země také v Rakousku a Polsku. Kromě navrhování staveb se věnuje také územnímu plánování a rozvoji vzdělávání a výzkumu a je významným akademikem. Jako velmi významná instituce se v minulých ročnících ceny ukázala být Akademie České ceny za architekturu. Ta zahrnuje více než 300 českých architektů, teoretiků či publicistů včetně finalistů předchozích ročníků České ceny za architekturu. Úloha akademie spočívá v tom, že kromě děl, jež přihlásí autoři sami, aktivně vyhledává díla dosud nepřihlášená a vyhlašovatele na ně upozorní. Tímto krokem je pokryta maximální šíře domácí architektonické produkce za dané období. Akademie rovněž nominuje projekty na výjimečný počin v oblasti architektury. V galerii si můžete připomenout stavby přihlášené do loňského, druhého ročníku České ceny za architekturu.

