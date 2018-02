Dům má tvar srdce. Ze všech jeho místností se dostanete přímo do zahrady

AKTUALIZOVÁNO před 5 hodinami

Architektka dostala od klientů volnou ruku a stoprocentní důvěru. Objekt má podobu srdce, neobvyklý tvar umožnil ideální uspořádání místností, z každé z nich je vstup přímo na zahradu. Projekt rovněž soutěží o cenu Interiér roku 2017, Aktuálně.cz je jejím hlavním mediálním partnerem.

Cokoliv architektka Daniela Polubědová považovala za vhodné, mohla uskutečnit. Od klientů dostala volnou ruku a stoprocentní důvěru, což se samozřejmě projevilo i na výsledné podobě domu.

Majitel měl pouze dvě přání. Chtěl se v domě cítit bezpečně a toužil po vysokých stropech.

Projekt Kategorie: Soukromý interiér novostavba

Autor: Daniela Polubědovová, spolupráce Jiří Václavů, Milan Bulva Místo: Havlíčkův Brod

"Bylo to pro mě stejné, jako bych to dělala pro sebe," popsala architektka. Od prvotní skici až po dokončení domu projekt trval celých pět let. S realizací se nespěchalo a kromě stavby tak stačila vyrůst i zahrada.

Dům stojí na krajní parcele v blízkosti lesa. Do svažitého pozemku ho architektka umístila tak, aby jeho spodní část šla využít jako zázemí. Je zde garáž, prádelna, sušárna, dílna a zásobárna.

Obytná část je naopak umístěna do nejvyššího bodu budovy a je v přímém kontaktu se zahradou. Centrem je obývací pokoj spojený s kuchyní a jídelnou. V domě jsou další čtyři místnosti - ložnice, dětský pokoj, pokoj pro hosty a pracovna. Všechny místnosti mají přes dřevěnou terasu přímý vstup do zahrady.