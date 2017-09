Architekt Jan Šépka nabourává tradiční postupy. Klientům navrhl dům jako odlitek z betonu

před 56 minutami

Pozemek nepravidelného tvaru, který se na jedné straně mírně svažuje k potoku a na druhé straně přiléhá k Průhonickému parku, dal vzniknout zajímavému konceptu rodinného domu. Architekt Jan Šépka ve spolupráci s Janem Bártou vypracovali projekt, který dokonale respektuje okolí a nabourává tradiční postupy stavení.

Pozemek, na který vypracoval projekt architekt Jan Šépka ve spolupráci s Janem Bártou, leží nedaleko Prahy v obci Dobřejovice. Právě areál s rozlohou téměř pět tisíc metrů čtverečních ovlivnil koncepci návrhu budoucího domu.

Celý pozemek má mimořádnou atmosféru se vzrostlými stromy a terénním zlomem, do kterého je zasazen uvedený starší kamenný objekt.

"Naším východiskem je tento zlom podpořit a zachovat část původní stavby, kterou chceme do nové substance začlenit. Chceme tak zachovat jedinečnou atmosféru romantického místa s výhledem k potoku a nestavět solitérní objekt, který by tyto aspekty oslaboval," vysvětluje koncepci architekt Jan Šépka.

V návrhu architekti respektují i všechny vzrostlé stromy a snaží se minimálně zasahovat do přírodního rázu údolí. Zkráceně svůj přístup popisují jako respekt k přírodním hodnotám.

Na pozemku stála původně rekreační chata, která bude zbourána, a starší kamenný objekt, z něhož bude odstraněna pouze střecha. Zbytek domu pak poslouží jako ztracené bednění.

"S původním objektem nepracujeme jako s památkou, ale jako s hmotou, která se stane úplnou součástí nové stavby," dodává Šépka.

Do svahu, na němž kamenný objekt stojí, budou posléze bagrem i ručně vykopány díry, které se vylijí speciální betonem. "Zeminu vybíráme v místech, kde uvažujeme stavět stěny. Země tedy poslouží jako forma, do níž se bude lít beton. Po té, co zatvrdne, se zemina, která tvořila ztracené bednění, odebere. Výsledný objekt tak bude představovat otisk země," dodává.

Dům by měl mít zelenou střechu, která zároveň navazuje na terénní zlom. Jednopodlažní budova by tak dokonale nejenom díky svému tvaru splynula s okolím.

Projekt byl rovněž konzultován se statiky a firmou specializující se na pohledový beton. Ani jeden ze subjektů nenarazil na větší problém. Díky tloušťce zamýšleného betonu nebude potřeba ani žádné výztuže.

Klienti si původně představovali dvou- až třípodlažní objekt. Momentálně se stále rozhodují, zda do celého projektu půjdou. Obavu mají hlavně ze šikmých stěn a z nepravidelnosti provedení betonu.