Japonská společnost Sumitomo Forestry chce u příležitosti 350 let od svého založení postavit největší dřevěný mrakodrap na světě. V Tokiu by měl vyrůst do roku 2041. V Česku je výška dřevostavby zákonem omezena na 12 metrů (počítáno od prvního podlaží po podlahu posledního podlaží). Dosud nejvyšším objektem ze dřeva se tak u nás stala konstrukce postavená na loňském Salonu dřevostaveb v Praze.

autoři: ČTK, pej | před 4 hodinami