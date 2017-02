před 7 hodinami

Domek pro návštěvníky zimních olympijských her v Jižní Koreji (2018) byl navržen tak, aby minimalizoval negativní dopady na přírodní prostředí a zároveň poskytl komfort pro své obyvatele. Koncept modulového domku, který se může libovolně přesouvat z místa na místo, zpracovalo jihokorejské studio The Plus Partners ve spolupráci s americkou firmou firmou DNC Architects.

autor: Petra Jansová