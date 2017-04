Budoucnost (měst) je rodu ženského. Na konferenci reSite vystoupí přední architektky

před 1 hodinou

reSITE 2017: In/visible City | Video: YouTube

Blížící se konference reSITE letos přivítá výjimečné osobnosti a bude mezi nimi i mnoho významných žen. Do Fóra Karlín zavítá například japonská architektka a zároveň držitelka prestižní Pritzkerovy ceny Kazujo Sedžima z tokijského studia SANAA. Akce se tentokrát zaměří na řešení, inovace a projekty, které nejsou mnohdy vidět na povrchu.

Doporučujeme

Nadcházející konference reSITE se zúčastní výjimečné osobnosti architektury a městského plánování. Do Prahy zavítá mnoho významných žen. Mezi nimi jedna z nejrespektovanějších architektek dneška a zároveň držitelka prestižní Pritzkerovy ceny Kazujo Sedžima z tokijského studia SANAA.

V rámci akce vystoupí i designérka Kathryn Gustafson, která navrhovala pamětní fontánu Diany, princezny z Walesu, nebo designérka osvětlení Leni Schwendinger, zakladatelka konceptu NightSeeing.

Akce, jejímž cílem je neustále vylepšovat prostředí měst, se tentokrát orientuje na řešení, inovace a projekty, které nejsou mnohdy vidět na povrchu. "Zaměříme se na propojení mezi viditelnou a neviditelnou infrastrukturou a na to, jak pohání městský rozvoj. Budeme se zabývat tím, jak umožňuje udržitelný provoz města a zároveň přináší kulturní hodnoty a ekonomické příležitosti městům, která lze označit za chytrá," přibližuje zakladatel reSITE, urbanista Martin Barry.

Akce se zúčastní i místostarosta Paříže Jean-Louis Missika a dalších 40 špičkových expertů. Bude mezi nimi například i architekt a urbanista a profesor Kalifornské univerzity Teddy Cruz. Ten společně s kolegyní profesorkou Fonnou Forman přiváží diskutované téma Trumpovy hraniční zdi mezi Mexikem a USA. Poukážou na dopady, které by měla na městský rozvoj, místní ekonomiku, architekturu a životy lidí v San Diegu a Tijuaně.

Takřka neviditelnou architekturou, subtilními konstrukcemi z kovu a dokonalým prolínáním budov s vnějším okolím je známá i již zmiňovaná Kazujo Sedžima. Mezi její obdivované stavby patří mnoho veřejných kulturních a vzdělávacích institucí, jako je New Museum v New Yorku, vzdělávací centrum Rolex v Lausanne nebo železniční terminál v Naošimě v Japonsku. Do historie se zapsala také jako první kurátorka žena architektonického Biennale v Benátkách.

Pařížský místostarosta Jean-Louis Missika, zodpovědný za městské plánování, architekturu, ekonomický rozvoj a atraktivitu města, představí jeden z největších a nejambicióznějších urbanistických projektů světa Réinventer Paris.

Ředitelka vídeňského odboru Martina Ableidinger se podělí o nejinovativnější strategie v zacházení s komunálním odpadem, jejichž výsledkem jsou energetické úspory, výrazně čistší ulice i znovuvyužití nepotřebného, ale dosud zcela funkčního domácího vybavení.

Informační architekti Amanda Taylor a Jacopo Hirschstein z londýnského studia Tekja představí Situační sál města Prahy, který v reálném čase dokáže vizualizovat data generovaná obyvateli města. Studio Tekja je zároveň představeno v rámci velkolepé výstavy Big Bang Data v centru současného umění DOX.

Konference reSITE 2017: In/visible City se bude konat 22. až 23. června 2017 ve Fóru Karlín. Registrace byly zahájeny a do 30. dubna je možnost zakoupení vstupenek se slevou.

autor: pej

Související články