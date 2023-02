Prohlédněte si zrcadlové bludiště na Petříně. Původně sloužilo úplně jinému účelu

TV Architect

Původně pavilon Klubu českých turistů ve Stromovce, dnes známé zrcadlové bludiště na Petříně. Stavba ve tvaru zaniklé gotické vyšehradské brány Špička vznikla na pražském výstavišti pro Jubilejní zemskou výstavu v roce 1891 podle plánů Quida Bělského a Matěje Bílka.

Původně pavilón Klubu českých turistů je sice malá, ale o to významnější stavba s pozoruhodnou historií. | Video: TV Architect

Když v roce 1892 výstava skončila, byl pavilon rozmontován a přenesen do petřínských sadů. O rok později pak uvnitř vzniklo známé zrcadlové bludiště, které je oblíbenou atrakcí dodnes.

Stavba inspirovaná gotickou bránou se pyšní zajímavým dioramatem, plastickým obrazem s názvem Boj studentů se Švédy na Karlově mostě v roce 1648. Stojí za ním například tvůrci Karel a Adolf Liebscherovi, Vojtěch Bartoněk nebo Karel Štapfer.

V průběhu let se pavilon postupně opravoval a prováděly se na něm také drobné úpravy. Budova je od 50. let minulého století památkově chráněná, od 90. let je pak zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO.