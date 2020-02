Sousedství vily Tugendhat je na prodej. Podívejte se na dům pro brněnské milionáře

Státy Evropské unie budou dohlížet na dodržování zbraňového embarga OSN v Libyi prostřednictvím nové mise. Shodli se na tom unijní ministři zahraničí, kteří odmítli možnost obnovení námořní operace Sophia, kterou původně kvůli libyjské krizi zvažovali. Podle italského ministra Luigiho di Maia by měla operace vedle námořního a vzdušného nasazení probíhat i na zemi.

Na potřebě lepší kontroly zákazu dovozu zbraní do Libye se před měsícem v Berlíně shodli politici řady velmocí včetně Ruska, Turecka, Francie, Německa, USA či samotné EU. Šéf unijní diplomacie Josep Borrell tehdy nevyloučil, že by unijní země mohly vyslat do země sužované konfliktem dvou znepřátelených stran vojáky. Podmínil to však dodržováním příměří, které je stále porušováno.