Bydlení: Zpívá o Klausově ukradeném peru a v domě plném barev maluje Pavla se Zemanem

Rudolf Brančovský z hudební skupiny Poletíme? se za život tolikrát stěhoval, že to nejde věrohodně spočítat. Narodil se v centru Brna, bydlel v divadelní zkušebně, na pavlači i v bytě s třemi balkóny. Teď je šťastný po boku své ženy a dvouletého syna na pomezí vesnice a netknuté přírody u Velkého Meziříčí. Jejich domov není nuda. Mají slabost pro barvy, lidskou kreativitu i poťouchlý humor.

"Pod svícnem je největší tma," říká Rudolf Brančovský v kuchyni svého domu ve svahu, který vyhlíží na malý les a pozemek s lučním kvítím. "Okolo téhle parcely chodívalo několik generací, ale nikdo si nemyslel, že by byla dobrá k bydlení. Kdysi se říkalo, že je moc vlhká a drahá. Jenže od té doby uteklo pár let a už to není ani vlhké, ani drahé," dodává s tím, že místo ke stavbě rodinného domu jim snad přály sudičky.

Charakter domu určil dvě stě let starý strom, svažitý pozemek a místní architekt, který zná tvarosloví zdejšího kraje. "Nechtěli jsme, aby to byla intelektuální architektura importovaná z města, proto jsme hledali někoho zdejšího. Kvůli svahu od silnice bylo navíc jasné, že do přízemí k zahradě musíme jít o půl patra níž," říká frontman hudební skupiny Poletíme?, která má v repertoáru písně jako Klaus ukradl propisku, Ahoj a Troufám si říct, že jsem jinej. Kapela letos slaví 15 let na scéně vydáním nového alba Best of do gramofonu.

Dům si se ženou vybavili podle citu. Na stěnách visí Brančovského obrazy plné humoru, nadsázky a barev. Na každém kroku rodinu obklopují umělecké solitéry, které buď dostala od přátel nebo si je koupila už dávno před stavbou domu. "Pořizujeme si věci, které jsou hezké, a proto je chceme mít i vystavené. Když vypadají dobře nebo v nás něco evokují, není potřeba je schovávat," říká malíř, který zve v červnu na Den otevřených dveří svého ateliéru.

Podívejte se, jak žije Rudolf Brančovský.