Města budoucnosti budou mít svíticí stezky i chodníky, které čistí vzduch, ukazuje výstava

Jak by mohla města fungovat v brzké budoucnosti a s využitím moderních technologií? Ukazuje to výstava Activ Public Space, která se bude konat od 31. srpna do 22. září v pražské galerii Kvalitář.

"Chceme ukázat, jak se technologie může zapojit do městského života v rafinovanější podobě než jen ve formě solárních košů nebo laviček na dobíjení telefonů," vysvětluje Yvetta Vašourková z organizace CCEA - MOBA (centrum pro středoevropskou architekturu), která výstavu pořádá. Veřejný prostor podle ní může být transformován do aktivní podoby podporující vzájemnou interakci mezi lidmi. Sloužit k tomu má chemie, nově vyvinuté materiály nebo fyzikální objevy. Cílem takových projektů je vytvářet udržitelné prostředí s vysokou kvalitou života. Základem pro změnu jsou podle tvůrců výstavy inteligentní městské technologie, které umožňují sběr dat v reálném čase, generování energie i její následné skladování. Dokážou také řídit děje, které se odehrávají ve veřejném prostoru. "Skutečnou revoluci v tomto ohledu začíná dělat studio Breinco, které v Barceloně realizovalo stupňovité zahrady postavené z fotokatalytických dlažebních kamenů, jež jsou schopny přirozeně čistit ovzduší od škodlivých oxidů dusíku," říká kurátor galerie Jan Dotřel. Dalším zajímavým projektem (z celkem třiatřiceti), je například světélkující chodník pro cyklisty v Nizozemí, inspirovaný obrazem Vincenta van Gogha, nebo Eco - Boulevard stojící v Madridu. Projekty byly vybírány tak, aby ukázaly širokou škálu možností, které nám současné technologie nabízí. "Spojuje je ale jedna věc. Snaha o dlouhodobou udržitelnost, respekt k přírodě a maximální využití vědy 21. století," dodává Dotřel. Mezi vystavenými projekty uvidí návštěvníci například také projekt Yellow Fog umělce Olafura Eliassona. Ten se snažil prostřednictvím mlhy poukázat na přítomnost vody ve vzduchu a výsledkem jsou působivé intervence do veřejného prostoru. Současně s městskými realizacemi budou představeny tři experimentální instalace, které během projektu vznikly v Praze, Barceloně a Vídni. Dvouletý projekt vznikl ve spolupráci CCEA - Centre for Central European Architecture, IAAC - Institute for Advanced Architecture of Catalonia a Die Angewandte - Vysoké školy uměleckoprůmyslové ve Vídni.

