Budoucnost rezidenčního bydlení. Luxus i propojení s přírodou a komunitou

Forma následuje touhu, zní motto luxusního projektu Sky City Villas. Modernistické vily, které vznikly podle návrhu architekta Ivana Kroupy, jsou jasnou ukázkou luxusního rezidenčního bydlení budoucnosti. Projekt, jehož finální fáze je naplánovaná na zimu 2026, se staví na nejvyšším bodě pražských Záběhlic.

Elegantní stavby s minimalistickými prvky se setkávají se všudypřítomnou zelení. Ta je i základním dekorativním prvkem celé čtvrti. Příroda a sklo kontrastuje s ostatními zvolenými materiály, tedy betonem a kovem.

Důraz na soukromí i komunitu

Lokalita nabízí dechberoucí výhledy, které u luxusních staveb patří mezi nejžádanější požadavky. Každá vila poskytuje jedinečný kontakt s okolím díky celoplošnému prosklení. Autoři se zaměřili na soukromí a bezpečí obyvatel, proto projekt nabízí nerušené výhledy na město i soukromé zahrady a separovaný vstup k vilám. V okolí nemovitostí se tak ocitnou pouze lidé, kteří v rezidenci žijí. Citlivý urbanismus má podněcovat důvěru a vytvářet komunitu lidí.

Součástí plánu je i menší náměstí, určené ke střetávání obyvatel. Suterény nabízejí zázemí pro parkování, domácí wellness, hernu či kino. Projekt Sky City Villas poskytuje všestranný komfort. Na své si přijdou ti, kteří chtějí být v kontaktu s přírodou i městem.

Lehkost přírody v interiéru

Vily, které rozhodně nejsou klasickými řadovkami, jsou navrženy v různých dispozičních variantách a děleny na A, B, C. Ve všech se pracuje s propojením interiéru a exteriéru. Například obývací pokoj plynule navazuje na zahradu. Autorům šlo o to, aby lehkost přírody vstoupila do interiéru a stala se součástí domova.

Typ B zahrnuje zimní zahradu s otočnými skleněnými lamelami, díky tomu budou majitelé v ještě větším kontaktu s venkovním prostorem. Interiéry, které navrhl ateliér Plus One Architects, navazují na jednoduché linie vnějšku.

Technologie a pořádný balík peněz

Standardem moderních nemovitostí je zapojení chytré domácnosti, která sdružuje vše potřebné na jednom místě. Proto se všechny typy vilových domů přizpůsobí návykům obyvatelů a jednoduše nastaví ideální teplotu pomocí stropního chlazení či topení. U vstupů do domů majitelé naleznou chlazené boxy, kam kurýři mohou vkládat objednané nákupy. Nikdo tak nebude časově limitován.

O tom, že se jedná o architektonicky i urbanisticky mimořádný počin, svědčí i skutečnost, že se tento projekt stal absolutním vítězem Ceny architektů za rok 2024.

Cena Vily A s rozlohou 257 metrů čtverečních se pohybuje od částky 34,9 milionu korun a Vila B s rozlohou 307 metrů čtverečních od 42,7 milionu korun. Cena za Vilu C, jejíž výměra činí 403 metrů čtverečních, je pouze na vyžádání. První etapa projektu by měla být dokončena na přelomu podzimu a zimy roku 2025.