Body & Mind Day 2025: Den, kdy jsme zpomalili a zůstali chvíli jen tak

Některé dny mají jinou energii než ostatní. Jsou pomalejší, klidnější, opravdovější. Takový byl i letošní Body & Mind Day 2025, který proběhl o víkendu v pražské Botanické zahradě a zanechal v nás pocit vděčnosti, klidu a návratu k sobě samým.

Podložky se rozprostřely v trávě mezi stromy, vzduch voněl po jaře a dech cvičících se ladil s rytmem přírody. Lidé se usmívali, nehleděli na hodinky, nikam nepospíchali. Celý den byl oslavou přítomného okamžiku - opravdového, bez tlaku.

Když se pohyb stává rituálem

Program nabídl pestrou paletu lekcí - od ranní spirituální jógy přes energické FF Barre Flow a Les Mills Pilates až po večerní meditaci při západu slunce. Nešlo ale o výkon. Spíš o návrat k tělu, dechu a vnitřnímu prostoru.

Když odpoledne dorazila letní bouřka, festival se na chvíli zpomalil - lidé se přesunuli pod stánky, sdíleli čaj a rozhovory. A jakmile déšť ustal, pokračovalo se dál - s bosýma nohama v trávě, s lehkostí a vděčností.

"Letos to bylo jiné. Méně výkonu, více přítomnosti a zážitků. Lidé si přišli odpočinout, být spolu. To, že ani déšť nikoho nerozhodil, je pro nás silný signál, že Body & Mind Day je víc než jen cvičení. Je to malý návrat k sobě," říká Jan Rezek, marketingový manažer Form Factory.

Ticho, dotek, klid

Součástí festivalu byly i tematické workshopy - věnované zdravým návykům, psychohygieně, ženskému tělu, dechu i vědomé komunikaci. Velký zájem opět vzbudila Puppy jóga, kde se jemné jógové pozice přirozeně proplétaly s přítomností štěňat, která si s lehkostí získala pozornost i srdce účastníků.

Celý den plynul jako dech - někdy energický, jindy meditativní. Bez tlaku na výkon. Bez nutnosti být jiný než právě teď a tady.

Děkujeme, že jste byli součástí

Zvláštní poděkování patří partnerům, kteří svým přístupem a energií pomohli vytvořit atmosféru, na jakou se nezapomíná:

Garnier Fructis, Decathlon, MultiSport, Vittel, Bonduelle, Red Bull, Staropramen, COOL, Captain Kombucha, Ahmad Tea, InsideFit, ArtWork, DeLuxe Massage, Český registr dárců kostní dřeně a samozřejmě Botanické zahradě Praha, která celému dni poskytla dechberoucí kulisu.

A ještě nekončíme - FITFEST 2025 už za pár týdnů!

Kdo si na konci května přišel pro klid, může si už 29. června v pražské Grébovce dopřát další dávku pohybu - tentokrát ve víru energie a tréninků. FITFEST 2025 nabídne otevřené lekce, dynamický program a spoustu inspirace, jak se hýbat s radostí.

29. června, Havlíčkovy sady - Grébovka, Praha 2

Vstupenky na: goout.net