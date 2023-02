Blockchain: jaké jsou jeho výhody a kde najde využití

Blockchain je hodně diskutovanou technologií, která nabírá na významu každým rokem.

Velké firmy posouvá kupředu dříve nepředstavitelným tempem, a i když si to (možná i většina) lidí neuvědomuje, tak ovlivňuje jejich životy de facto denně. Třeba finanční společnosti dokáží díky ní převádět peníze z jednoho konce světa na druhý v rámci vteřin. Jenomže blockchain není zrovna jednoduchý a odborníků je málo; kvalifikované "ajťáky" ale mohou firmy získat formou bodyshoppingu nebo bodyleasingu.

Nedostatek IT odborníků přináší příležitosti

Být v dnešní době ajťákem je pro řadu lidí sen, protože mají přece "spoustu peněz za nic" a úplně pohodový život. No a kdo jím je, sklízí často od okolí různorodé až nepřející reakce; třeba že v životě nic jiného neumí, nebo že nikdy nepoznal pořádnou práci. Co všechno mnoho IT oborů obnáší a nakolik jsou náročné už jenom z pohledu neustálého vzdělávání se, asi rozebírat netřeba. Na druhou stranu je "závist" mnohých lidí pochopitelná, protože ajťák může dnes mít hodně benefitů.

A to takových, že si nich "neajťáci" mohou nechat zdát. I když je pravdou, že třeba home office se stal po pandemii covidu-19 na nějakou dobu hojně využívaným v řadě firem; dost z nich ale začalo obracet a raději si stahuje lidi zpět do kanceláří. V tom má ale IT odborník výhodu, protože mnoha firmám, pro něž TIP IT Solutions zajišťuje bodyshopping nejenom v oblasti blockchainu, externisté nevadí. Remote work je tak stále jedním z největších benefitů tohoto oboru.

Vedle toho jsou ale na programování, kódování, vývoji, správě serverů (a mnoha dalších zaměřeních) zajímavé peníze. Nedostatek IT odborníků šroubuje odměny nahoru, a tak je dnes docela běžné, že si už některé juniorní pozice přijdou na 50 000 Kč, a po pár letech ji dokáží zdvojnásobit. Velmi dobří seniorní ajťáci, kteří se v TIP IT Solutions podílí na klíčových projektech třeba přes teamleasing (tedy jakou součást "půjčeného týmu"), pak mohou brát v klidu i 150 000 korun nebo více.

Zájem o blockchain roste, a to rychle

Zásadní výhodou oproti jiným databázím je decentralizovaná a sdílená kontrola, ale i nemožnost měnit již provedené záznamy. A jelikož není nikdo, kdo by blockchain zastřešoval nebo dělal zálohy dat, nemůže být zneužit. Velkou výhodu to hraje třeba ve finančnictví a pojišťovnictví, kdy mohou jinak soupeřící instituce spolupracovat na některých projektech, aniž by musely svěřovat kontrolu pouze jedné z nich; jednoduše ji mají všechny a nemohou si navzájem škodit.

Hojně je ale blockchain využíván také k ochraně autorských práv, zapisování akademických titulů, vlastnických práv do katastru nemovitostí (v ČR zatím ne), a asi nejvíce byl (nebo stále je) blockchain spojován s NFT a kryptoměnami. Z těch je průkopníkem Bitcoin vzniknuvší jako internetové peníze, které jsou těženy v otevřené decentralizované síti. A kdo se chce podílet na blockchainových projektech předních firem, může se zapojit do bodyshoppingu TIP IT Solutions.