Blíží se Black Friday, čas falešných slev

Předvánoční nákupní šílenství začíná každoročně už koncem listopadu, kdy je tzv. Black Friday.

V tomto období se dá pořídit široká paleta produktů s výraznou slevou. Ať už jde o elektroniku, oblečení, či dokonce předplatné různých služeb. Nákupní rádce Zboží.cz však vybízí k opatrnosti při reakci na avizované slevy a pomáhá najít tu nejvýhodnější nabídku na trhu.

O to se snaží prostřednictvím své aktuální kampaně, ve které znovu ožívají animované domácí spotřebiče. Hlavní komunikační linkou je šetření a nabídka nejvýhodnějších cen. Téma šetření reflektuje podle Karolíny Chromíkové, brand manažerky služby Zboží.cz, aktuální chování uživatelů i celého tuzemského e-commerce trhu. Reklamní kampaň se snaží vtipným a nenásilným způsobem edukovat uživatele o tom, že není důležitá výše avizované slevy, ale konečná cena produktu.

"V lednu 2023 začala platit novela zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku, která obchodníkům nařizuje počítat slevy z nejnižší ceny produktu za posledních 30 dní. Tím je efektivně zabráněno častému triku prodejců, kdy zboží zdraží těsně před Black Friday a následně ho zlevní," vysvětluje Karolína Chromíková a dodává, že podle novely nelze slevu vztahovat ani k ceně platné v době uvedení produktu na trh.

Zákazníci by podle Chromíkové měli být proto při nákupech obezřetní. Před nákupem vždy doporučuje srovnat si ceny zboží, přečíst si recenze vybraného e-shopu a myslet na to, že avizovaná sleva u jednoho prodejce může být mnohokrát už zcela běžnou cenou u konkurence. "Prodejci také často dávají do slevových akcí produkty, které potřebují doprodat. Jedná se o starší výrobky, které mají stále na skladě, nebo o zboží, které není bez snížení ceny příliš prodávané," upozorňuje Karolína Chromíková.