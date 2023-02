Bez plánování vlastních financí se v budoucnu obejdeme jen stěží

Broker Consulting

Experti na finanční plánování nejlépe poradí, jak v nejisté době výhodně spořit a do čeho investovat.

S vlastními financemi jsme ve vztahu téměř každodenně. V době ekonomických turbulencí platí dvojnásob, že jsou peníze v centru naší pozornosti. Vedle běžných výdajů se ale vyplácí myslet i na zadní vrátka nebo dlouhodobější cíle.

Pro dosažení našich cílů bychom si měli co nejdříve zvolit tu nejvhodnější strategii. A abychom na vše nebyli úplně sami, určitě se vyplatí spolupracovat s odborníky, kteří nám majetek nejen ochrání, ale pomohou také s jeho zhodnocením. Myslet na finanční plánování i dnes se rozhodně vyplácí.

"Ti, kteří mají dobře sestavený finanční plán a dostatečné rezervy, jsou na chudší roky lépe připraveni. Je zcela zásadní si neustále připomínat základní pilíře finančního plánu. Jedná se především o zabezpečení zdraví a majetku. Podstatné je budování vlastního finančního majetku ať už na rentu, rezervu nebo jiné cíle," říká hlavní analytik Broker Consulting Martin Novák a doporučuje, abychom se při plánování domácích rozpočtů drželi několika základních pravidel.

Zlatá pravidla plánování

K výchozím předpokladům patří zbavit se drahých dluhů, pokud nějaké takové máme. Vedle toho bychom měli mít vyčleněnou dostatečnou rezervu na běžný provoz domácnosti, která nám ochrání rovněž nenadále výdaje. Bez úspor totiž půjde dobré plánování jen těžko. Třetí podmínkou je být pojištěný pro případ nečekaných událostí.

Důležitým předpokladem je ale také to, abychom měli vyřešené vlastní bydlení. Jeho pořízení není rozhodně krátkodobou záležitostí. Zapomenout nemůžeme ani na pravidelné investice do výnosných strategií. Investice na rentu je potom tím, co nám pomůže zachovat si důstojný život i ve stáří. Aby se nám peníze zhodnocovaly, neměly bychom je držet na běžných účtech a případně ani termínovaných vkladech, když nebudou dostatečně výhodné. Hledejme ve spolupráci s odborníky nebo i vlastní cestou takové alternativy spoření a investic, které dlouhodobě přináší kvalitní zhodnocení.

Dalším pravidlem je optimalizace drahých produktů. Co se tím rozumí? Především správné nastavení investičního portfolia tak, abychom díky němu mohli překlenout i problematická období, jako je případná invalidita či dokonce úmrtí v rodině a zbytečně nepřepláceli finanční produkty tam, kde to nepřinese požadované ovoce.

Investiční strategie šitá na míru

Spektrum možností, jak lze s majetkem finančně nakládat a plánovat, je široké. Na jedné straně se může jednat o statisíce, na druhé až o desítky a stovky milionů korun. Ve druhém případě se pak samozřejmě cest ke zhodnocení nabízí více. Vedle firem, jejichž jste případně vlastníky, se jedná mimo jiné o nemovitosti, cenné papíry, umělecká a sběratelská díla, investiční zlato či investiční kameny a jakákoliv další obdobná aktiva. Správná strategie a servis jsou pak tím, co vás dokáže před možnými riziky ochránit.

"Klíčovou výhodou Broker Constulting je kromě finančního také servisní plán. V těžkých dobách jsme tak jeho prostřednictvím s klienty neustále v kontaktu a jsem připraveni jim pomoci v jakékoliv životní situaci. K tomu nám pomáhají jak stávající, tak nové nástroje v podobě finančního plánu, aplikace Brok, eportofolia či sjednávačů a kvalitní a prověřené finanční produkty," dodává na závěr Novák.