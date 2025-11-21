Barvy pro podzim a zimu 2025 – co unosíme tuto sezónu?

Jaké neutrální odstíny jsou základem podzimního a zimního šatníku?
Neutrální barvy zůstávají v letošní sezóně nadčasovou klasikou a tvoří základ každého šatníku. Tmavé tóny, jako je černá, tmavě šedá či tmavě modrá, se hodí pro elegantní kabáty, kalhoty i doplňky. Tmavé odstíny nejenže působí sofistikovaně, ale také opticky zeštíhlují postavu a jsou snadno kombinovatelné s výraznějšími akcenty. Skvělou volbou pro letošek je například vlněný kabát, který se hodí ke kostýmkům, džínům i k pleteným šatům. Tento typ kabátu je praktický, teplý a zároveň působí velmi elegantně - ať už zvolíme klasickou černou, tmavě šedou nebo jemnou béžovou.
Neutrální paleta nám také umožňuje vrstvení. Pokud zkombinujeme hnědý kabát s tmavě modrým rolákem či se svetry, vznikne harmonický outfit, který je nejen funkční, ale i módní. Vrstvení využijeme zejména v období, kdy teploty nerovnoměrně kolísají. Výhodou je i to, že vrstvy dodávají outfitům hloubku a šmrnc. Tak buďte odvážné a nebojte se experimentovat s barvami i s texturou.
Které výrazné barvy budou hitem sezóny 2025?
Tato sezóna přináší kromě neutrálních tónů také výrazné barvy, které oživí každodenní outfity. Královská modř, hluboká vínová, temně zelená a okrová jsou odstíny, které budou dominovat kabátům, bundám i doplňkům. Tyto barvy působí sofistikovaně a lze je skvěle kombinovat s neutrálními základy, aniž by outfit působil přeplácaně.
Pro sportovnější styl se vám bude hodit do outfitů černé bunda, kterou lze doplnit o výraznou šálou, čepici nebo rukavice v trendy barvě. Takové spojení je ideální do města, na procházku nebo na denní pochůzky, kdy potřebujeme spojit praktičnost s módním designem. Výrazné barvy dokážou dodat outfitu potřebnou dynamiku, aniž by se vzdálily elegantnímu efektu.
Jak spolu kombinovat barvy, abychom vytvořili trendy podzimní a zimní outfity?
Kombinace barev je klíčem k tomu, aby náš outfit vypadal svěže a aby současně ladil i s daným ročním obdobím. Jednou z nejjednodušších a nejúčinnějších strategií je vrstvení neutrálních základů s výraznými akcenty. Vsadit můžete například na tmavě modrý svetr, černé kalhoty a na kabát v odstínu okrové. Tato kombinace vytvoří harmonický, a přitom módní celek.
Další možností je tzv. tón v tónu, kdy kombinujeme odstíny jedné barvy. Vínová sukně, jemný rolák a kabát v tmavší variantě stejného odstínu působí elegantně a sofistikovaně. Pro odvážnější varianty můžeme zvolit kontrastní barvy. In bude např. tmavě zelený kabát vyšperkovaný vínovými doplňky.
Výběr barev je také otázkou materiálů. Lesklé, matné či strukturované povrchy dokážou stejnou barvu prezentovat zcela odlišně a dodat outfitu hloubku.