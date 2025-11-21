Komerční článek - Toto je reklamní sdělení. Aktuálně.cz není jeho autorem a neovlivňuje jeho obsah

Barvy pro podzim a zimu 2025 – co unosíme tuto sezónu?

komerční článek
před 4 hodinami
Podzim a zima 2025 přinášejí do módy nejen nové střihy, ale především paletu barev, které nám umožní hrát si s outfity a přizpůsobit je náladě i počasí. Tmavé i výrazné tóny se stávají hlavním prvkem sezóny a ukazují, jak lze kombinovat eleganci s praktičností. Podívejme se společně, které odstíny budou dominovat a jak je nosit, aby výsledný look působil moderně a svěže.
Foto: komerční článek

Jaké neutrální odstíny jsou základem podzimního a zimního šatníku?

Neutrální barvy zůstávají v letošní sezóně nadčasovou klasikou a tvoří základ každého šatníku. Tmavé tóny, jako je černá, tmavě šedá či tmavě modrá, se hodí pro elegantní kabáty, kalhoty i doplňky. Tmavé odstíny nejenže působí sofistikovaně, ale také opticky zeštíhlují postavu a jsou snadno kombinovatelné s výraznějšími akcenty. Skvělou volbou pro letošek je například vlněný kabát, který se hodí ke kostýmkům, džínům i k pleteným šatům. Tento typ kabátu je praktický, teplý a zároveň působí velmi elegantně - ať už zvolíme klasickou černou, tmavě šedou nebo jemnou béžovou.

Neutrální paleta nám také umožňuje vrstvení. Pokud zkombinujeme hnědý kabát s tmavě modrým rolákem či se svetry, vznikne harmonický outfit, který je nejen funkční, ale i módní. Vrstvení využijeme zejména v období, kdy teploty nerovnoměrně kolísají. Výhodou je i to, že vrstvy dodávají outfitům hloubku a šmrnc. Tak buďte odvážné a nebojte se experimentovat s barvami i s texturou.

Které výrazné barvy budou hitem sezóny 2025?

Tato sezóna přináší kromě neutrálních tónů také výrazné barvy, které oživí každodenní outfity. Královská modř, hluboká vínová, temně zelená a okrová jsou odstíny, které budou dominovat kabátům, bundám i doplňkům. Tyto barvy působí sofistikovaně a lze je skvěle kombinovat s neutrálními základy, aniž by outfit působil přeplácaně.

Foto: komerční článek

Pro sportovnější styl se vám bude hodit do outfitů černé bunda, kterou lze doplnit o výraznou šálou, čepici nebo rukavice v trendy barvě. Takové spojení je ideální do města, na procházku nebo na denní pochůzky, kdy potřebujeme spojit praktičnost s módním designem. Výrazné barvy dokážou dodat outfitu potřebnou dynamiku, aniž by se vzdálily elegantnímu efektu.

Jak spolu kombinovat barvy, abychom vytvořili trendy podzimní a zimní outfity?

Kombinace barev je klíčem k tomu, aby náš outfit vypadal svěže a aby současně ladil i s daným ročním obdobím. Jednou z nejjednodušších a nejúčinnějších strategií je vrstvení neutrálních základů s výraznými akcenty. Vsadit můžete například na tmavě modrý svetr, černé kalhoty a na kabát v odstínu okrové. Tato kombinace vytvoří harmonický, a přitom módní celek.

Další možností je tzv. tón v tónu, kdy kombinujeme odstíny jedné barvy. Vínová sukně, jemný rolák a kabát v tmavší variantě stejného odstínu působí elegantně a sofistikovaně. Pro odvážnější varianty můžeme zvolit kontrastní barvy. In bude např. tmavě zelený kabát vyšperkovaný vínovými doplňky.

Výběr barev je také otázkou materiálů. Lesklé, matné či strukturované povrchy dokážou stejnou barvu prezentovat zcela odlišně a dodat outfitu hloubku.

 
Mohlo by vás zajímat

Čechomor s Dusilovou vydává nový singl Klevety. S albem Proměny slaví čtvrt století

Čechomor s Dusilovou vydává nový singl Klevety. S albem Proměny slaví čtvrt století

Jak Havel zápasil s pocitem selhání. Je tu komiks o budoucím prezidentovi v roce 1977

Jak Havel zápasil s pocitem selhání. Je tu komiks o budoucím prezidentovi v roce 1977

Muskova AI se zase jednou utrhla: Elon je v lepší formě než hvězda NBA LeBron

Muskova AI se zase jednou utrhla: Elon je v lepší formě než hvězda NBA LeBron

Výstava o Popelce na saském zámku Moritzburg má novinku. Vystaví královniny řasy

Výstava o Popelce na saském zámku Moritzburg má novinku. Vystaví královniny řasy
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Komerční článek

Právě se děje

před 21 minutami
"Z celých čtvrtí se stane mrazák." Letošní zima hraje do karet Putinovi, tuší expert

"Z celých čtvrtí se stane mrazák." Letošní zima hraje do karet Putinovi, tuší expert

Zda se Ukrajina během následujících měsíců dostane až k bodu zlomu, záleží podle analytika na třech faktorech.
Aktualizováno před 43 minutami
Trump hrozí zastavením dodávek zbraní, pokud Ukrajina nepřijme jeho sporný plán

ŽIVĚ
Trump hrozí zastavením dodávek zbraní, pokud Ukrajina nepřijme jeho sporný plán

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Nebezpečné, bez respektu. Reprezentační bek zná trest za kopnutí do soupeře

Nebezpečné, bez respektu. Reprezentační bek zná trest za kopnutí do soupeře

Loňský mistr světa z Prahy vynechá nedělní duel ve Vítkovicích a úterní šlágr proti Spartě.
před 1 hodinou
Expert zpražil Evropu: Nikoho nezajímá, co si o "Trumpově míru" na Ukrajině myslíme

Expert zpražil Evropu: Nikoho nezajímá, co si o "Trumpově míru" na Ukrajině myslíme

S politickým geografem Jakubem Landovským o tom, kdo na Trumpově mírovém plánu vydělá a jestli se konec krvavé války přiblížil.
před 1 hodinou
Čechomor s Dusilovou vydává nový singl Klevety. S albem Proměny slaví čtvrt století

Čechomor s Dusilovou vydává nový singl Klevety. S albem Proměny slaví čtvrt století

Premiéru bude mít společná píseň v pátek 21. listopadu v přímém přenosu z udělování cen Český slavík.
před 2 hodinami

Na Chebsku se opět chvěje země, některé otřesy přesáhly dva stupně

Na pomezí Chebska a Sokolovska mohli lidé opět pocítit slabé zemětřesení. Ve čtvrtek a v pátek znovu některé otřesy přesáhly sílu 2,5 stupně. Ve čtvrtek večer pocítili lidé otřes a v pátek okolo…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 2 hodinami
Jak Havel zápasil s pocitem selhání. Je tu komiks o budoucím prezidentovi v roce 1977

Jak Havel zápasil s pocitem selhání. Je tu komiks o budoucím prezidentovi v roce 1977

Michael Žantovský a ilustrátorka Štěpánka Jíslová vypráví příběh o politické perzekuci Václava Havla i o jeho boji s pochybnostmi o sobě samém.
Další zprávy