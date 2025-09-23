Magazín

V modelingu cítila prázdnotu a nenávist ke svému tělu. Bára Černá se našla v józe

Zobrazit 16 fotografií
Foto: Aktuálně.cz
před 3 hodinami
V roce 2014 vyhrála světové finále modelingové soutěže Elite Model Look a změnil se jí život od základů. Ze žákyně gymnázia se stala tváří těch nejvyhlášenějších módních značek. Zažívala vše, co si přeje tisíce holek po celém světě. Ale po nějaké době začala cítit prázdnotu a nenávist ke svému tělu. Potřebovala změnu, proto se rozhodla najít sebe samu. O tom promluvila v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ.

Byla "obyčejnou studentkou" z Příbrami, která závodně plavala a žila poklidným životem. Pak přišla soutěž Elite Model Look. Vyhrála celostátní i světové finále a ze dne na den se ocitla mezi největšími hvězdami modelingu. Začala létat po celém světě, předvádět pro prestižní módní domy a v nízkém věku se osamostatnila.

Topmodelka Bára Černá Podzimková změnila život od základů.
Foto: se souhlasem Báry Černé Podzimkové

"Hodně jsem se soustředila na práci, aby se mi dařilo. Potkala jsem spoustu holek, se kterými jsme byly kamarádky. Kdybychom nebydlely tak daleko, jsme kamarádkami dodnes. I mezi agenty a klienty jsou skvělí lidé. Ale ano, většinou je to povrchní svět, kde se řeší hlavně vzhled," říká Bára Černá (rozená Podzimková), která modelingem žila téměř deset let.

V tokijské agentuře, kde žila a pracovala několik měsíců, byli na vzhled velmi přísní. Každý týden modelky přeměřovali, sledovali jejich pleť a kontrolovali oblečení. "Naštěstí jsem hmotnost řešit nemusela. Ale občas mi agentura doporučila mít o centimetr dva méně v bocích kvůli přehlídkám. Mám tendenci být k sobě kritická, takže jsem si to brala k srdci. Začala jsem víc řešit jídlo - zdravě, nikdy jsem ale nehladověla," vzpomíná v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ

Hmotnost si hlídala hlavně během Fashion Weeku nebo kontrol agentury. "Chtěla jsem podat nejlepší výkon, ale neinspirovala jsem se kolegyněmi, které před přehlídkami vůbec nejedly. Měla jsem podporu rodiny, takže jsem nepřekračovala hranice, a tím jsem měla štěstí. Hodně modelek propadá poruchám příjmu potravy."

"Viděla jsem to u některých holek, ale mezi kamarádkami ne. Módní svět ale nelze házet do jednoho pytle - někteří mají hubenost v genech. Je to o člověku a jeho hranicích. Módní průmysl by měl podporovat zdravý životní styl, ale někdy je touha po úspěchu tak silná, že jde za hranici zdraví," dodává Bára.

Pár let si Bára život užívala - procestovala svět, dostala se mezi smetánku a žila sen mnoha dívek. Brzy však pochopila, že za krásnými fotkami a luxusními destinacemi je i spousta dřiny, odříkání a dlouhé hodiny práce na vysokých podpatcích. "Nechodí se z večírku na večírek, agenti nenosí šampaňské ani nenavazují kontakty s hollywoodskou smetánkou. Ale práce mi dala svobodu a možnost zabezpečit se. Díky rodičům jsem chytře investovala a koupila si byt v Praze."

Bára se s manželem Albertem Černým odstěhovala do Krkonoš.
Foto: se souhlasem Barbory Černé Podzimkové

Po pár letech ale přišla prázdnota. "Byla jsem daleko od rodiny a kamarádů, žila jsem zabalená v kufru. Ačkoliv mě každá cesta bavila, najednou mi to nestačilo. Covid mi otevřel oči - uvědomila jsem si, jak moc je pro mě důležitý pocit domova a stability," vzpomíná Bára.

Když se seznámila se zpěvákem Albertem Černým z Lake Malawi, pochopila, že chce domov a lásku místo neustálého cestování. Na pět let se s partnerem přestěhovali do Portugalska u moře, kde si užívali společné chvíle a surfování. Po čase ale pocítila, že ji to táhne zpět do Česka, a tak se rozhodli usadit v Krkonoších.

Bára se více zaměřila sama na sebe - jóga a práce s dechem jí pomohly uvolnit stres. Postupně si všímala psychických i fyzických změn, zlepšila se jí i pleť, s níž měla dlouhodobé problémy. "Akné mě naučilo nastavovat si hranice a dávat sebe na první místo. Zpětně vidím, že mi to pomohlo být autentická a žít život podle sebe," vysvětluje.

Dnes je Bára spokojená. Jógu vyučuje v Krkonoších, pravidelně navštěvuje terapie a cítí, že konečně žije podle svých potřeb. "Za vším je spousta let tápání a bolesti. Prošla jsem syndromem vyhoření, úzkostmi i strachem z vlastního těla. Terapie byl můj první krok ke skutečnému já," uzavírá Bára, která má dnes život pevně srovnaný.

A pokud byste se chtěli s Bárou potkat na živo, můžete zkusit její lekce jógy, kurzu dýchání či přijet na víkend do Krkonoš, kde s manželem pořádají víkendy bez mobilů plné výletů a povídání.

Prohlédnout si 16 fotografií
 
