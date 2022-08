"Až moc kvalitní maso, jdu do McDonaldu." Forejtova restaurace je terčem posměchu

Asociace krajů vyzvala vládu, aby regulovala ceny plynu a elektřiny pro domácnosti. Vláda by to měla udělat od začátku roku 2023, řekl v pátek jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). Vláda by měla určit státního obchodníka s energií, jemuž by ji firmy musely prodat. Je to řešení pro školy, nemocnice i domovy seniorů, řekl Kuba.

Kraje také uvedly, že vláda by měla získat stoprocentní podíl ve výrobních kapacitách energetické skupiny ČEZ. Všechny návrhy asociace označil Kuba za přechodná řešení.

Premiér Petr Fiala (ODS) v pátek v reakci uvedl, že podněty krajů ke změnám v energetice nejsou nové a vláda už se jimi řadu týdnů zabývá. Jedná o celoevropském stanovení maximálních cen i variantách transformace společnosti ČEZ. Žádné z navrhovaných opatření ale podle předsedy vlády nemá rychlé a jednoduché řešení.

Návrhy, na nichž se shodla Asociace krajů, nebudou podle Kuby "dramaticky finančně zatěžující." "Nárůst cen je tak skokový, že už se nedá mluvit o krizi, ale o kolapsu. Pokud některé komodity tak skokově zdraží, jedná se o kolaps trhu. Tahle situace vznikla proto, že jsme ve válce, a když jsme ve válce, nemůžeme rezignovat na to, že budeme bojovat. Rusko využívá plyn jako zbraň," řekl Kuba.

"Náš návrh pro řešení domácností je, že by vláda měla od začátku roku přejít k regulované ceně. Nikdo by neplatil víc, než kolik by vláda definovala. Nemuseli bychom dotovat domácnosti, které mají ceny elektřiny pod (regulovanou) cenou, dotace by nesměrovala všude. Opatření se ale musí udělat u elektřiny i plynu. Dotovalo by se prvních 75 procent obvyklé spotřeby v domě," upřesnil Kuba. Dodal, že dotace by nešla na rekreační objekty.