Atmosféra ve firmách je po pandemii na bodu mrazu

Home office si vybírá svou daň, zaměstnanci ztratili kontakt s firmou. Prioritou je udržet motivaci a angažovanost.

Již více než rok se potýkáme s koronavirovou pandemií. A zdá se, že její negativní důsledky budeme cítit ještě dlouho po ní. Mnoho problémů, které s sebou toto období přineslo, začínáme vnímat teprve nyní. Týká se to například vnitrofiremních vztahů, které během minulých měsíců značně utrpěly.

Z týmových kolegů single hráči

Home office, více či méně nutná izolace nebo absence kontaktů s kolegy i se samotnou firmou mají za příčinu, že se mnoho zaměstnanců cítí od firmy odtrženo a vazby s kolegy jsou zpřetrhané. Tento fakt je při návratu k běžnějšímu režimu ještě markantnější. Ukazuje se, že kolegům z firmy se vzdalují společné cíle a začínají pochybovat o významu své práce nebo o smyslu pro společnost. Mnozí z nich se návratu na pracoviště obávají. Přitom právě nyní jsou angažovaní a motivovaní zaměstnanci klíčoví pro budoucí bezproblémový chod firem.

"Firmy a HR manažeři se na nás nyní nejčastěji obrací s prosbou o nalezení cesty, jak obnovit sociální interakce a týmovou soudržnost. Věříme, že takovou pomocí může být třeba naše utilita Platba mezi kolegy, která umožňuje jednoduché finanční vyrovnání mezi kolegy z jedné firmy. Spolupráce se startupem Advanto, který poskytuje zcela novou službu výplaty předem, zase umožní zaměstnavatelům kromě posílení loajality také udržet finanční stabilitu svých zaměstnanců," popisuje Stéphane Nicoletti, generální ředitel společnosti Up Česká republika, která se specializuje na zaměstnanecké benefity.

Úspěch firmy v rukou HR manažerůHR manažeři se přitom již v předchozím období museli potýkat se zcela novými problémy a jejich role v rámci společnosti se přesunula výrazně do popředí. Kromě toho, že byli nuceni prakticky ze dne na den reagovat na opatření vlády, museli současně řešit, jak udržet well-being, motivaci i odměňování zaměstnanců ve zcela specifických podmínkách. Moderní technologie ve spojení s rozsáhlou digitalizací se staly jejich stěžejním nástrojem. "Díky vyspělým HR systémům jako je motivační platforma Můj Up mohli efektivně a přehledně spravovat a řídit veškerou agendu. Navázáním nových partnerství a přesunutím velké části služeb do online světa zase mohou zaměstnanci využít eBenefity třeba k online cvičení v pohodlí svého domova stejně jako je využít k online konzultacím s psychologem," vysvětluje Nicoletti. Týmová chemie i na home officeVšechny tyto kroky mohou pomoci udržet angažovanost a motivaci zaměstnanců i v budoucnu, ať už v běžném režimu nebo při home office. I přes negativa práce z domova je totiž již nyní jasné, že některé společnosti hodlají využívat práce na dálku i nadále. A ani samotní zaměstnanci se práci z domova nebrání. Z průzkumu Barometr zaměstnanců vyplývá, že většina zaměstnanců vnímá i přes nedostatky vzdálený pracovní režim pozitivně a nevadilo by jim dokonce zůstat na home office další rok. Je proto nezbytné, aby HR manažeři pracovali při úvahách o týmové soudržnosti a motivaci zaměstnanců i s touto variantou "na dálku".

Aby HR manažeři a HR oddělení obstály v podobných nových výzvách, budou potřebovat mít v ruce moderní a efektivní nástroje, umožňující rychlou a přímou komunikaci mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, které zároveň zohledňují současnou atmosféru ve firmě i nynější potřeby zaměstnanců. "Na jejich poptávku slyšíme a snažíme se jim v rámci našeho partnerství maximálně vyhovět. Aktuálně proto pracujeme na dalších zajímavých HR modulech, které představíme v průběhu roku. Věříme, že naše platformy pomohou HR manažerům znovu vytvořit vnitrofiremní pouta na všech úrovních," dodává Stéphane Nicoletti.