ARMEX ENERGY: Budoucnost energetiky je v produktech na míru

"Statistiky hovoří jasně: struktura spotřeby energií se mění. A individualizuje. Platí to pro soukromníky i pro firmy. Tomuto trendu se musí dodavatelé rychle přizpůsobit," říká Zdeněk Mráz, obchodní ředitel společnosti ARMEX ENERGY.
ARMEX ENERGY nabídl na začátku léta zákazníkům inovativní dvousložkový produkt LÉTO-ZIMA. Ten vzbudil značný zájem mezi odbornou i laickou veřejností. Společnosti se podařilo snížit "letní" ceny energií o plných dvacet procent oproti průměru na trhu. Léto přitom ARMEX ENERGY prodloužil na rovných šest měsíců, což může pro běžnou domácnost znamenat úsporu v řádech vyšších tisíců korun ročně.
Produkt je určen zejména pro ty, kdo mají vyšší spotřebu elektřiny i v letních měsících. Například pro majitele vytápěných bazénů, kteří se rádi koupou v teplé vodě i na podzim, či domácnosti vybavené klimatizací. Domácnosti navíc stále více využívají klimatizační jednotku k přitápění v okrajových měsících roku.
Souvisí změny struktury spotřeby i s klimatickou změnou?
"Určitě. Potřeba chladit bude s přibývajícími počty tropických dnů podstatně větší než dříve. Změny ve struktuře spotřeby podporuje rovněž pokrok v nových technologiích na vytápění, chlazení, ale především na monitorování spotřeby v reálném čase. V současnosti probíhá hromadná výměna klasických elektrických hodin za takzvané chytré elektroměry. Ty umožní, zvláště po napojení na nejrůznější uživatelsky přívětivé aplikace, dát zákazníkům jasný přehled, kdy kolik energií spotřebovávají, jaké spotřebiče jsou energeticky nejnáročnější, kdy se zapínají… A odtud je už jen krůček k myšlence našich produktů na míru, které jsou co nejlépe uzpůsobeny potřebám a spotřebě jednotlivých zákaznických skupin."
Z údajů nezávislých srovnávačů cen energií jsem vyčetl, že ARMEX ENERGY je dlouhodobě mezi společnostmi, které jako první promítají zlevnění energií na trhu do koncových cen pro své zákazníky. Chcete v této politice pokračovat?
"Stoprocentně. Ceny energií snižujeme vždy, když to situace na trhu dovolí - naposledy nyní na začátku září, kdy jsme opět obhájili pozici mezi nejvýhodnějšími produkty na trhu. Trochu s nadsázkou říkáme, že ARMEX je a musí zůstat českým lídrem ve zlevňování energií. A teď ještě přidáváme - lídrem v produktech na míru. Proto jsme zahájili nový program Energie podle vašich (s)potřeb.
Dříve domácnosti spotřebovávaly elektřinu zejména v zimě, kdy bylo ještě běžné vytápění přímotopy. Roste ale počet těch, kteří topení vyřešili například kombinovaným kotlem na biomasu, jímž ohřívají i vodu. Více elektřiny tak spotřebovávají v létě, kdy naplno využívají klimatizaci či ohřev bazénů. Specifické zákaznické skupiny tvoří domácnosti s vlastní fotovoltaikou, tepelným čerpadlem či dobíječkami pro elektrovozy.
Cílem je, aby si každý zákazník u nás vybral produkt, díky kterému ušetří ve středně- a dlouhodobém horizontu třeba i desítky procent oproti průměru trhu. To se nám na začátku prázdnin podařilo u produktu LÉTO-ZIMA. Jako další jsme v průběhu léta zavedli produkt z řady Energie podle vašich (s)potřeb, určený pro domácnosti s elektromobily… a budou přibývat další.
Velký prostor vidíme ve spolupráci s renomovanými partnery - například produkt Elektromobilita jsme připravili společně s automobilkou Hyundai. Když si zákazník přijde do autosalonu koupit vůz, dostane možnost seznámit se s naším produktem - a obojí dohromady získá výhodněji, než kdyby si auto a elektřinu kupoval zvlášť. Naše produkty pro privátní sféru samozřejmě rychle překlápíme i do nabídky pro firemní klientelu."
ARMEX ENERGY patří do skupiny ARMEX, která podniká v řadě oborů u nás i v zahraničí - od hoteliérství přes velkoobchod pohonnými hmotami, engineering a development až po kominictví. Skupina ARMEX se i letos umístila mezi sto nejvýznamnějšími firmami v České republice. Jak vám pomáhá to, že patříte do rodiny ARMEX?
"Pomáhá to nám i našim zákazníkům. Samozřejmě je velká výhoda, že jsme součástí stabilní, finančně velmi silné skupiny, o kterou se můžeme opřít a s jejímiž dalšími firmami sdílíme například řadu IT technologií a procesů. To přináší značné provozní úspory… tedy další konkurenční výhodu, díky níž dokážeme zákazníkům nabízet energie levněji než konkurence. Výhody z toho pro ně ale plynou i další - například skutečnost, že máme vlastní zásobníky plynu, znamená nejen další snížení nákladů a cenovou stabilitu i při stále častějších výkyvech globálních trhů, ale v důsledku i jistotu, že pro zákazníky máme v zásobnících plynu vždy dostatek."
A máte nějaké známky toho, že zákazníci vaši firemní strategii, orientovanou na cenu v kombinaci s nabídkou inovativních produktů, ocení?
"Trh s energiemi je velmi konkurenční, velmi dynamicky se vyvíjí a mění a my chceme stále přicházet s něčím novým. Zákazníci to vnímají. Podle průzkumu mezi náhodně vybranými dvěma tisíci z nich bylo 88 % spokojeno s ARMEX ENERGY jako dodavatelem natolik, že by nás doporučili svým blízkým. To je pro nás nesmírně důležité a zavazující zjištění. V příštích týdnech připravíme a zveřejníme další průzkum, zaměřený mimo jiné na nové produkty z řady Energie podle vašich (s)potřeb."