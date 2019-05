Meghan chce syna chránit před novináři, Archie bude vyrůstat v ústraní a bez titulů

Zatímco novinky ze života dětí prince Williama a vévodkyně Kate se v médiích objevují pravidelně, v případě novorozeného syna vévodů ze Sussexu tomu tak nebude. Momentálně nejsledovanější pár britské královské rodiny se nechal slyšet, že své dítě hodlá chránit před mediálním humbukem a chce, aby Archie Harrison vyrůstal v soukromí.

Týden starý Archie Harrison Mountbatten-Windsor by se podle zdrojů blízkých královské rodině mohl objevovat na veřejnosti pouze při velkých rodinných sešlostech. Vévodové ze Sussexu ho totiž chtějí držet stranou od mediálního humbuku.

Britský deník The Times píše, že Harry si svého soukromí považuje více než kterýkoliv jiný člen britské královské rodiny. Někdejší tiskový tajemník prince Miguel Head kdysi řekl, že vévodův postoj je značně ovlivněn smrtí jeho matky Diany.

"Princ Harry byl mladší než William, když jeho matka zemřela, a trvalo mu déle, aby se s tím vyrovnal," sdělil Head s tím, že William je k médiím otevřenější. Vévodové z Cambridge například prvorozeného George ukazovali v průběhu jeho prvního roku veřejnosti pravidelně.

A u žádného z dětí Williama a Kate nechyběla ani fotka na schodech před londýnskou porodnicí. "Rádi jsme jej ukázali komukoliv, kdo jej chtěl vidět," řekl před pěti lety budoucí následník britského trůnu princ William.

Život v soukromí

Prvorozený syn vévodů ze Sussexu přišel na svět minulé pondělí a pár jej poprvé ukázal veřejnosti ve středu. Ačkoliv chtěla vévodkyně původně rodit doma v sídle Frogmore Cottage, nakonec údajně syna přivedla na svět v soukromé londýnské nemocnici.

Rodiče Archieho Harrisona Mountbatten-Windsora se rozhodli nedat svému dítěti titul a neukazovat ani jeho rodný list. Podle experta na královské rody Kamila Rodana ze Slezského zemského muzea v Opavě je to právě proto, že Harry s Meghan chtějí, aby jejich syn vedl běžný život.

Připomněl také, že podobně se kdysi rozhodla neudělit svým dětem šlechtický titul také jediná dcera královny Alžběty II., princezna Anna.

Vévodové ze Sussexu se již před několika měsíci přestěhovali za Londýn do jednoho z královských sídel ve Windsoru, aby zde měli větší klid. Ukázalo se však, že do jejich pečlivě střeženého domu lze nyní vidět z přilehlého veřejného Windsorského parku. Na pozemku vévodů by tak měly přibýt další stromy, které jim poskytnou více soukromí.

Ačkoliv Harry a Meghan plánují ušetřit Archieho Harrisona mediálního humbuku, měl by s nimi již v říjnu absolvovat první oficiální zahraniční cestu do Afriky, o které se spekuluje již několik týdnů.

Podle Rodana je jejich předpokládané africké turné snahou dvora umožnit vévodům aspoň na několik měsíců normální způsob života. "Přece jenom v Evropě je více novinářů, kteří se budou denně zajímat o to, co jejich dítě jí, jak se chová a podobně. V Africe taková hitparáda nebudou," myslí si historik.

Video: Podívejte se na první záběry vévodů se synem