Roj včel lezl po Angelině Jolie. Časopis zveřejnil video z unikátního focení

Angelina Jolie se při příležitosti Světového dne včel (20. května) spojila s časopisem National Geographic, aby se společně pokusily rozšířit povědomí o důležitosti ochrany tohoto hmyzu. Hollywoodská herečka se nechala fotografovat s včelím rojem, který jí lezl po těle.

Jolie upozornila také na to, proč je včelařství zásadní pro udržitelné zemědělství, zdravé životní prostředí a zabezpečení potravin. Herečka se mimo jiné účastní programu "Ženy pro včely", jehož cílem je posílit postavení žen a zachování biodiverzity ve světě.

A jak se cítila při samotném focení? "Bylo příjemné být ve spojení s těmi nádhernými tvory. Jistě, je tam dost bzučení. V tu chvíli musíte být opravdu klidní, což pro mě nebylo snadné," popisovala zážitek Jolie.

Jedna včela se herečce při focení dostala pod šaty. "Stále jsem ji cítila na koleni, na noze a pak jsem si pomyslel: ‘Ach, to je to nejhorší místo, kde mohu dostat žihadlo. Je to opravdu blízko.’ Zůstala tam po celou dobu. A pak, když jsme všechny ostatní včely odstranili, zvedla jsem sukni a ona odletěla," prozradila Angelina Jolie.